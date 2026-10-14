Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La Asociación Docentes de Santa Cruz (ADOSAC) anunció que la docente Adriana Mansilla fue sobreseída en el juicio que se llevó adelante en su contra, en el marco de un reclamo gremial por la defensa de la obra social.

El sindicato había convocado a una medida de fuerza para este miércoles, a la espera del fallo judicial. Tras conocerse la resolución, la organización difundió un mensaje a través de sus redes sociales en el que confirmó el sobreseimiento y agradeció el acompañamiento de los docentes que se acercaron durante la jornada.

El sindicato había convocado a una medida de fuerza para este miércoles, a la espera del fallo judicial.

“La compañera Adriana Mansilla fue sobreseída en el juicio que el gobierno llevó adelante en su contra, en el marco de un reclamo gremial en defensa de la obra social”, expresaron desde ADOSAC.

Además, destacaron la participación de los trabajadores de la educación durante la jornada: “Agradecemos el acompañamiento de cada docente que se acercó en una jornada de lucha que terminó con un triunfo contundente”.