Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El diputado nacional José Luis Garrido presentó un pedido de intervención federal ante el Poder Judicial de Santa Cruz desde la Cámara de Diputados de la Nación en Buenos Aires. Según indicó, la medida busca “garantizar la independencia judicial y avanzar con denuncias penales” vinculadas a casos de corrupción provincial.

Garrido habló de una “provincia devastada económica y socialmente, con procesos judiciales eternos y detención de exfuncionarios nacionales por malversación de fondos, replicando modelos de partidos judiciales”, sostuvo.

Sin embargo, ninguno de los diputados nacionales del bloque de “Unidad Ciudadana“, como se denominan en el Congreso, tomó la palabra para responderle al legislador del bloque “Provincias Unidas Por Santa Cruz” que responde al gobernador Claudio Vidal.

José Luis Garrido, diputado nacional del bloque Provincias Unidas Por Santa Cruz.

Más llamativo fue el silencio de los dos diputados nacionales que representan a la provincia y que son del bloque opositor: Ana María Ianni y Gustavo “Kaky” González. Incluso, tampoco hubo referencias al tema dentro de la propia Santa Cruz.

Cabe destacar que el diputado Garrido anunció que presentará formalmente un pedido de intervención federal al Poder Judicial de Santa Cruz, señalando que esta es “la única forma de terminar con el uso y abuso de adoctrinamiento político en la justicia”. Y aclaró que la medida se encuentra dentro del marco constitucional y que ya existen proyectos presentados que la respaldan.

Además, solicitó el acompañamiento de legisladores nacionales para garantizar que las denuncias penales vinculadas a la corrupción en Santa Cruz “puedan avanzar con transparencia y efectividad“.