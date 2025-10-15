Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El presidente de Servicios Públicos Sociedad del Estado (SPSE), Matías Cortijo, brindó detalles sobre los inconvenientes en el suministro de agua que afectaron a distintos barrios de Río Gallegos durante el último fin de semana.

En diálogo con radio LU12 AM680, Cortijo explicó que el problema se originó tras una reparación de gran magnitud en el acueducto principal, durante la cual ingresaron aire y agua a las cañerías, lo que generó dificultades en la red.

“Durante la operación nos entró mucho aire en las cañerías, y a eso se sumó que el río empezó a bajar con mucha turbidez. Eso redujo la capacidad de la planta potabilizadora y nos impidió reponernos tan rápido como queríamos”, detalló el funcionario.

El titular de SPSE reconoció además una falla operativa interna que demoró la restitución del servicio. “Una válvula que abastecía a la mitad de la ciudad estaba rota, y no lo supimos reconocer a tiempo. Apenas lo detectamos, la reemplazamos y comenzó a normalizarse la presión en los sectores afectados”, admitió.

Durante la contingencia, personal de Servicios Públicos asistió con camiones cisterna a hospitales y edificios públicos, mientras cuadrillas trabajaban para purgar el aire de las redes.

El presidente del organismo explicó que la situación se agravó por una combinación de factores: la alta turbidez del río, que reduce la producción de la planta en un 30%, y el consumo elevado que impidió llenar las cisternas antes de la reparación. “No podíamos postergar la obra porque la pérdida estaba socavando el asfalto y podía arruinar la ruta. Por eso tuvimos que hacerla de urgencia”, agregó.

Finalmente, Cortijo pidió a los vecinos que continúan con baja presión o sin agua que se comuniquen con el 0800 de Servicios Públicos para reportar la situación y recibir asistencia. “Creemos que ya está todo normalizado, pero si alguien todavía tiene inconvenientes, que nos avise. Vamos a ir a solucionarlo”, concluyó.