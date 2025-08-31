Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Este jueves la Cámara de Diputados de Santa Cruz -por mayoría- aprobó la ampliación del TSJ (Tribunal Superior de Justicia) que, según la ahora ley, pasará de cinco a nueve vocales designados por la Legislatura provincial de ternas remitidas por el Poder Ejecutivo a ese poder del Estado. A partir de esta reforma, se cambió la cantidad histórica de integrantes del TSJ, que por años tuvo cinco integrantes. Las autoridades actuales son Daniel Mauricio Mariani, Paula Ludueña Campos, Alicia de los Ángeles Mercau, Reneé Fernández y Fernando Basanta.

La sanción de la ley, que fue aprobada por 13 votos a favor, 2 abstenciones y 9 en contra, venía debatida en comisiones, donde el oficialismo puso como principal argumento el crecimiento poblacional. De hecho, la autora del proyecto, la diputada Adriana Nieto (bloque Por Santa Cruz), indicó que en el año 1995, cuando se aprobó la Ley 2.404, la población de la provincia era de 159.839 habitantes y que tras el censo de 2022, dicha tasa asciende a 337.226 habitantes, lo que reflejaba un aumento poblacional superior al 100 por ciento.

Sin embargo, para la oposición este tema no tenía fundamento, toda vez que otras provincias tienen mayor población que Santa Cruz y tienen entre 3 y 5 miembros en sus tribunales superiores. Quien dio cuenta de esto fue el diputado Eloy Echazú (Unión por la Patria), en la Comisión de Asuntos Constitucionales: “Ustedes (los diputados de Por Santa Cruz) creen que para mejorar la Justicia hay que aumentar la cantidad de los jefes superiores, que son los jueces” y añadió: “Si usted (Nieto) quiere que haya más celeridad en los procesos, más rapidez en la Justicia, viene del ámbito judicial y sabe que en dónde más (funcionarios) se necesita es en la base de la pirámide“.

Debate político

El tema también escaló esta semana. El gobernador Claudio Vidal cuestionó al TSJ y al Tribunal de Cuentas por intervenir en política. “Ambos sectores, aunque no corresponde, hacen política desde el lado de la oposición. Muchas veces poniendo palos en la rueda“, dijo y sostuvo que también “hay un reclamo generalizado de la sociedad, además de un grado de irresponsabilidad importantísimo que se hace sentir, y la sociedad este tipo de cosas las acompañan”, dijo sobre la reforma en el TSJ. “Queremos que las denuncias, expedientes y las investigaciones se muevan“, enfatizó Vidal y destacó: “Pudimos obtener este proyecto a favor gracias a los diputados que acompañaron en la Cámara y comenzaremos a trabajar tratando de generar más transparencia en beneficio de la sociedad“.

Pero a medida que se acercaba la sanción, desde la oposición hicieron saber que será importante la elección de los próximos vocales. La diputada nacional Roxana Reyes le pidió al gobernador una elección “transparente” de jueces. Además, propuso un mecanismo que garantice transparencia y participación ciudadana en los procesos de selección, fijando límites al Poder Ejecutivo para fortalecer la independencia judicial.

“Buscamos que cuando surjan vacantes en el Tribunal Superior de Justicia, estas sean cubiertas de manera transparente y mediante un mecanismo abierto y participativo. Queremos evitar lo que ocurrió durante el kirchnerismo, cuando se designaron jueces afines al poder de turno para controlar a la Justicia, los cuales tenían como antecedente haber estado en la oficina legal y técnica del gobernador o en un ministerio. Nuestro objetivo es que los magistrados lleguen por mérito, idoneidad y solvencia ética, no por su cercanía política“, destacó Reyes.

Bastante más duro con la reforma, el secretario de Legal y Técnica de Río Gallegos, Gonzalo Chute, expresó que ninguno de los problemas actuales de la Justicia se soluciona ampliando en TSJ. “Seríamos la única provincia (al menos en la Patagonia) con semejante composición, ni la Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene nueve miembros actualmente“, además de “ser un gasto multimillonario innecesario“. “Sólo recuerdo un antecedente así y fue la llamada ‘mayoría automática’ de Menem en 1990“, subrayó.

Tras la sanción, el que defendió la ampliación fue el diputado Pedro Luxen (Por Santa Cruz), quien dijo que “permitirá una Justicia de calidad, más ágil y plural en Santa Cruz“. “Es fundamental que el Tribunal Superior de Justicia funcione de manera independiente, con jueces imparciales que no respondan a órdenes políticas, garantizando así decisiones justas y confiables para todos los santacruceños”, afirmó.

El debate se cerró con la sanción de la ley, pero ahora vendrá la discusión por cada terna propuesta para terminar de completar el TSJ.