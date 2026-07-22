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La presidenta de la Cámara de Proveedores de Insumos y Prestadores de Servicios de los Sectores Energético, Minero y Ambiental de Santa Cruz (CAPPEMA), Carina Mendoza, valoró la apertura de la Licitación Pública Nacional e Internacional para la exploración del área hidrocarburífera Sur Río Deseado Este. La dirigente sostuvo que este tipo de iniciativas fortalecen las perspectivas de crecimiento para las pymes santacruceñas: “Celebramos este proceso porque toda actividad, toda empresa que vuelva y toda empresa que venga a invertir a Santa Cruz representa una oportunidad para nuestras empresas y para toda la provincia”.
Explicó que CAPPEMA reúne a firmas vinculadas a los sectores minero, petrolero, energético y ambiental, por lo que cada nuevo proyecto productivo genera mayores posibilidades de trabajo para los proveedores locales y para las comunidades donde se desarrollan las inversiones.
Trayectoria local
Al referirse a la experiencia local para acompañar el desarrollo, remarcó que las empresas provinciales cuentan con una amplia trayectoria en la prestación de servicios para la industria y están preparadas para afrontar los nuevos desafíos tecnológicos que plantea esta etapa exploratoria. “Las empresas santacruceñas tienen la experiencia y la capacidad para afrontar este nuevo desafío. Se han capacitado, invirtieron para crecer y hoy están en condiciones de brindar servicios en cualquier operación que se desarrolle en la provincia”, expresó.
Asimismo, la dirigente indicó que la incorporación de nuevas tecnologías en la cuenca representa una oportunidad concreta para seguir fortaleciendo el sector privado provincial y generar nuevas instancias de capacitación para la mano de obra local. “Cualquier desarrollo que se lleve adelante beneficia a toda la comunidad. Impacta en las empresas, en los comercios, en los trabajadores y en toda la economía regional“, señaló.
En ese sentido, reiteró la importancia de priorizar la contratación de proveedores santacruceños en los proyectos de inversión. “Desde CAPPEMA seguimos trabajando para que se respete la participación de las empresas locales. Sabemos que tienen la capacidad, la experiencia y el compromiso necesarios para responder a las demandas de la industria”, concluyó Carina Mendoza.
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