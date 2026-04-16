El secretario de Malvinas, Antártida, Islas del Atlántico Sur y Asuntos Internacionales de Tierra del Fuego, Andrés Dachary, informó que la provincia tomó intervención formal ante el accionar de una aeronave militar del Reino Unido que habría realizado un vuelo irregular en la región.

“Desde el Gobierno de Tierra del Fuego hemos intervenido formalmente ante el accionar de una aeronave militar Airbus A400M del Reino Unido que operó entre Montevideo y nuestras Islas Malvinas. Según versiones de público conocimiento, el vuelo habría apagado su transponder volando sin autorización sobre espacio aéreo argentino”, señaló el funcionario.

En ese marco, Dachary precisó que se iniciaron gestiones diplomáticas para esclarecer lo sucedido, en particular ante autoridades de Uruguay.

Secretario de Malvinas, Antártida, Islas del Atlántico Sur y Asuntos Internacionales de Tierra del Fuego, Andrés Dachary.

“Ante la gravedad institucional de estos hechos, y frente a la información de que la aeronave habría reingresado al aeropuerto de Carrasco, remitimos una nota formal al Embajador de la Uruguay en Argentina (Diego Cánepa), solicitando información y precisiones sobre su itinerario, autorizaciones y situación actual”, indicó.

Asimismo, el secretario reclamó la intervención de organismos nacionales para determinar si existen registros oficiales del vuelo.

“Del mismo modo, exigimos a la ANAC (Administración Nacional de Aviación Civil) que informe si existen registros, trazas de radar o reportes de tránsito aéreo que permitan esclarecer lo ocurrido”, agregó.

Por último, Dachary remarcó la postura de la provincia frente a este tipo de situaciones y anticipó nuevas acciones institucionales.

“La seguridad operacional, la integridad territorial y el pleno respeto de nuestra soberanía no admiten silencio ni pasividad. Desde la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur vamos a impulsar todas las acciones institucionales que correspondan para resguardar los intereses de nuestra Provincia y de la República Argentina”, concluyó.