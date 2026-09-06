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La diputada nacional por Buenos Aires, Victoria Tolosa Paz, estuvo en Río Gallegos para acompañar la asunción de las nuevas autoridades del Partido Justicialista de Santa Cruz.

En declaraciones a La Opinión Austral, sostuvo que “no hay que desviar la atención, lo más importante es volver a declarar que a cuatro años del intento de magnicidio sobre Cristina Fernández de Kirchner, no hay todavía culpables”, al tiempo que remarcó que “la causa no avanzó“.

En ese marco, la legisladora llamó a “alzar la voz por el pedido de justicia” y se refirió a la exmandataria como “presa política”. Respecto a las disputas hacia el interior del movimiento, Tolosa Paz afirmó que “hace mucho tiempo definí no abonar” a la interna, al señalar que “el enemigo, el adversario del pueblo, es Javier Milei“. Finalmente, explicó su presencia en la capital santacruceña al manifestar: “Estoy aquí como militante peronista para bancar a un compañero“, en referencia al nuevo presidente del partido, Pablo Grasso.

La asunción de las autoridades se hizo en la sede del Sindicato de la Cuenca Austral.

Perspectiva electoral

Posteriormente, a través de sus redes sociales, Victoria Tolosa Paz remarcó el respaldo institucional al peronismo local al señalar: “Acompañamos al peronismo de Santa Cruz en esta nueva etapa de conducción, con la convicción de que la unidad y la renovación son fundamentales para reorganizar nuestro movimiento de cara a 2027″.

Se refirió al escenario económico de la provincia y afirmó que “Santa Cruz está atravesando las complejas consecuencias de las políticas de Milei, entre ellas la retirada de YPF”. En ese sentido, destacó el perfil del nuevo liderazgo provincial al sostener que “por eso es tan importante esta nueva etapa, con un compañero joven, de militancia y con experiencia de gestión”.

Por último, la legisladora concluyó sobre el rumbo del espacio político: “Creo en un peronismo que construya unidad, abra la discusión, busque consensos y vuelva a poner el trabajo, la producción y un proyecto federal en el centro del movimiento”.