Con un sencillo posteo en sus redes sociales, el intendente de Río Gallegos Pablo Grasso apoyó la postulación de cura Juan Carlos Molina como candidato a diputado nacional por Santa Cruz en el frente “Fuerza Santacruceña“.

Juan Carlos Molina es sacerdote, profesor y licenciado en Educación y está al frente de la Fundación Valdocco.

El posteo de Grasso tuvo una foto de Molina junto al intendente de El Calafate, Javier Belloni.

En las últimas semanas, Grasso ya había señalado que “el que encabece la lista será un peronista, no vamos a buscar gente prestada”.

El intendente reclamó a los diputados que defiendan los intereses y los derechos de los santacruceños y pidió que “no se olviden a quienes los votaron”.

El papa León XIV saludando al padre Juan Carlos Molina, hoy candidato.

Detalló que el objetivo al definir el candidato o candidata para las elecciones a diputado nacional que se celebrará el próximo 26 de octubre es “proponer los mejores hombres y mujeres a los santacruceños en esta elección que es tan importante”.

Lista completa

La nómina está encabezada por Juan Carlos Molina, sacerdote, profesor y licenciado en Educación. Al frente de la Fundación Valdocco en todas sus casas educativas, Moira Lanesan Sancho, Secretaria de Producción, Comercio e Industria del Municipio de Río Gallegos y Amadeo Figueroa, abogado de Caleta Olivia, como titulares.

Asimismo integran la lista Pamela Pesoa, concejal de Perito Moreno, Mateo Brunetti, concejal de Puerto Deseado y Alba Curaqueo, secretaria General de la CTA A Pico Truncado como suplentes.