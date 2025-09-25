TSJ: Magistrados y abogados advierten sobre la independencia judicial en medio de sesión secreta para designar nuevos jueces En medio de la sesión secreta de Diputados por la ampliación del TSJ, magistrados y abogados de Santa Cruz exigieron respeto a la división de poderes y alertaron sobre riesgos para la independencia judicial.

En plena sesión secreta de la Cámara de Diputados de Santa Cruz para tratar la designación de nuevos vocales del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), dos asociaciones del ámbito judicial emitieron comunicados públicos en los que reclaman respeto por la división de poderes y advierten sobre riesgos para la independencia judicial en la provincia.

La sesión extraordinaria fue convocada por el vicegobernador Fabián Leguizamón, presidente del cuerpo legislativo, con el fin de debatir los pliegos de las cuatro ternas enviadas por el Poder Ejecutivo. Este proceso se da en el marco de la reciente ampliación del TSJ de cinco a nueve vocales, tras la modificación de la ley provincial.

Magistrados alertan sobre amenazas a la independencia judicial

La Asociación de la Magistratura y Función Judicial (AMFJ) expresó su “profunda preocupación” por declaraciones de representantes del Poder Ejecutivo que, según el comunicado, sugieren la posible remoción de jueces por fallos contrarios a los intereses del gobierno.

“El accionar de estas funcionarias y estos funcionarios no sólo incumple con la normativa vigente, sino que afecta la división de poderes, y reviste una gravedad institucional sin precedentes”, remarcó la AMFJ en su comunicado, en el que llamó a respetar el Estado de derecho y los canales legales previstos para dirimir conflictos.

El Colegio de Abogacía pide respeto a la división de poderes

En paralelo, el Colegio de la Abogacía de Santa Cruz se pronunció en un tono crítico y realizó un “llamado urgente a la reflexión”. La institución subrayó que “la división de poderes es un pilar fundamental para el funcionamiento democrático” y advirtió que resulta “intolerable la invasión de un poder sobre el otro”.

Los cuestionamientos de magistrados y abogados se producen mientras la legislatura avanza con las designaciones, pese a una medida cautelar dictada por la jueza Marcela Quintana que ordena suspender el proceso. El oficialismo sostiene que la cautelar ya perdió vigencia, mientras la oposición denuncia desacato judicial y llevó el caso nuevamente a tribunales.

Fuera del recinto, se registraron manifestaciones opuestas: sectores cercanos al gobernador Claudio Vidal respaldaron la ampliación del TSJ, mientras que gremios judiciales, referentes opositores y organizaciones civiles denunciaron un intento de “colonización institucional”.

Los comunicados de la AMFJ y del Colegio de Abogacía se suman a una ola de voces que exigen respeto por la institucionalidad y alertan sobre las consecuencias de la reforma judicial en el equilibrio democrático de Santa Cruz.