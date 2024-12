Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

“Hay más oferta que demanda“, advierten los operadores turísticos de El Calafate al cierre de 2024 para sintetizar la abrupta caída de la actividad en uno de los destinos predilectos de los visitantes nacionales e internacionales.

El tercer sector productivo de Santa Cruz está esperanzado con que 2025 traiga mejores niveles de reservas que noviembre y este mes que aún no finaliza. Sucede que el turismo interno no cuenta con incentivos -como lo fue el PreViaje- además que Argentina se puso cara en dólares y perdió competitividad. El privado pidió al sector público que en lo inmediato declare la emergencia.

En el corto plazo las perspectivas no son del todo positivas, la diputada Ana María Ianni (FdT) se refirió a la actualidad de la villa turística de Santa Cruz, que también golpea a un destino como El Chaltén.

Recordó que Argentina construyó una ley que “se trabajó en conjunto articulando sector público y privado, una ley tan completa, inclusiva, que ha funcionado muy bien mientras se ejecutaron políticas públicas acordes“, mientras que en la actualidad “pasamos a ver un ninguneo total por las normas y un desprecio por el cuidado del ambiente, incluso de parte de aquellos que más deberían velar por nuestros recursos naturales”. La legisladora remarcó que de esa manera se pone en peligro la industria del turismo y toda su cadena de valor.

“Venimos viendo una muy fuerte caída en las visitas. Por ejemplo, en el Parque Nacional Los Glaciares, una baja cercana al 50%, y aún así hay gente que se llena la boca con datos falsos”, aseguró.

En el corto y mediano plazo, según la santacruceña, es difícil que haya mejoras: “El presente es muy incierto porque no hay planificación en el corto, mediano y largo plazo”. Alertó que no hay certezas de si en los próximos “15 días seguimos teniendo o no la fuente de financiación de la actividad a través del Fondo Nacional de Turismo“.

“El balance de este primer año de la era de Javier Milei en materia turística es catastrófico, un barco a la deriva donde el Estado se retira y es sálvese quien pueda. Ya sabemos quiénes son los que siempre ganan y los que siempre pierden”, puntualizó.

En cuanto a los servicios nacionales que se desprenden del Estado, deslizó que un destino como El Calafate demanda contar de “forma permanente el servicio de los funcionarios de Migraciones, actualmente el personal tiene que venir desde otra localidad, con todo lo que ello implica, no tiene ningún sentido”. Luego destacó el trabajo que realizó la empresa Intercargo prestando el servicio en tierra para aeronaves como las operadas por Sky, “una empresa que este año fue muy vapuleada por el presidente, amenazando incluso con su privatización”.

2024 cierra en la provincia patagónica con una abrupta caída de la llegada de visitantes, pero no pierden la esperanza que de enero a marzo El Calafate y El Chaltén repunten en niveles de reservas y de esa manera se reactive toda la economía regional.