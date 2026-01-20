La Unidad Ejecutora Portuaria de Santa Cruz (UNEPOSC), dependiente del Ministerio de la Producción, Comercio e Industria, adjudicó la obra destinada a la reparación y colocación de defensas en el sitio número 3 del muelle principal del Puerto Caleta Paula , con un presupuesto superior a 850 millones de pesos .

La empresa IESA resultó adjudicataria de este contrato que tiene como objetivo reforzar sectores operativos del muelle para garantizar mejores condiciones de seguridad, maniobra y amarre de embarcaciones. La apertura de sobres se realizó en la ciudad de Caleta Olivia en presencia de autoridades provinciales, representantes de empresas oferentes y equipos técnicos, dando cumplimiento a los procedimientos administrativos previstos para este tipo de intervenciones.

Esta adjudicación forma parte de una agenda más amplia de recuperación portuaria, que incluye mejoras en infraestructura, balizamiento y servicios complementarios.

Acompañado por la administradora del Puerto, Isabel Vázquez, el coordinador general de UNEPOSC, Walter Uribe, destacó la importancia de esta etapa y puso en valor la recuperación de infraestructura que había quedado relegada en años recientes. Uribe afirmó que “la adjudicación de esta obra es un avance concreto para mejorar la operatividad del puerto, restituir capacidades logísticas y sostener la actividad diaria de los sectores productivos y pesqueros que utilizan Caleta Paula“.

La intervención proyectada contempla trabajos de reparación de defensas que contribuirán a consolidar la funcionalidad de la dársena y permitirá avanzar en etapas posteriores de acondicionamiento de otros sitios del muelle.

Desde el Ministerio de la Producción, se subrayó que esta adjudicación forma parte de una agenda más amplia de recuperación portuaria, que incluye mejoras en infraestructura, balizamiento y servicios complementarios, con el objetivo de consolidar a Caleta Paula como un nodo operativo seguro y competitivo en el marco del desarrollo productivo santacruceño.

La ejecución de esta obra se enmarca en una visión provincial de largo plazo para fortalecer la infraestructura marítima y logística de Santa Cruz, apoyar la cadena productiva pesquera e industrial y generar condiciones que favorezcan el crecimiento económico y social de las comunidades vinculadas al sistema portuario.