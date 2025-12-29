Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Tras la derogación de la ley de lemas son al menos cuatro las iniciativas que se encuentran en la Cámara de Diputados para trabajar en un nuevo sistema electoral para la provincia de Santa Cruz, tema que empezará a debatirse en la apertura del año legislativo 2026, según habían adelantado a La Opinión Austral desde el bloque oficialista “Por Santa Cruz”.

El último proyecto presentado fue el del sector político conocido como “Proyecto Alternativo”, cuya principal propuesta es la implementación de la Boleta Única de Papel. Lo propio hace una iniciativa de Pedro Muñoz (ARI Coalición Cívica), y la UCR, también con este sistema de votación, y el bloque unipersonal de Daniel Peralta. En tanto, el oficialismo agrega otras consideraciones como la cantidad de mandatos consecutivos, etc.

Diego Bavio, presidente del partido UNIR Santa Cruz. (Foto: La Opinión Austral).

Sin embargo, empiezan a aparecer otros partidos políticos que no tienen representación parlamentaria en la Cámara de Diputados de Santa Cruz pero que no quieren quedar fuera del debate. Uno de ellos es UNIR, partido encabezado por Diego Bavio que sostuvo que con mayoría parlamentaria, el Gobierno Provincial debe garantizar una reforma electoral participativa.

UNIR Santa Cruz recordó –además- su defensa del voto directo y que en su momento expresaron el respaldo a la Ley N.º 3.858, mediante la cual la Provincia de Santa Cruz derogó de manera definitiva la Ley 2.052 y todas sus modificatorias, poniendo fin al sistema de Ley de Lemas.

Ya hay al menos cuatro proyectos presentados en la Cámara de Diputados. FOTO: LEANDRO FRANCO / LA OPINIÓN AUSTRAL.

Cabe recordar que fue derogada por la Cámara de Diputados, en Sesión Ordinaria de fecha 13 de junio del año 2024, y además se instruyó la creación de una Comisión integrada por los tres bloques parlamentarios, con el objetivo de avanzar en la elaboración de una nueva Ley Electoral Provincial, conforme a lo establecido por la Constitución de Santa Cruz.

Por lo cual, “desde UNIR proponemos ampliar el debate no solo a los partidos con representación parlamentaria, sino también a aquellos que, aun sin bancas legislativas, cuentan con el aval de sus afiliados y forman parte activa de la diversidad política provincial, contribuyendo al fortalecimiento de un orden democrático en crecimiento”, expresaron.

La Boleta Única de Papel se implementó en las elecciones legislativas nacionales 2025 y tuvieron muy buena aceptación de la comunidad.

“Reafirmamos nuestra defensa irrestricta de las decisiones electorales individuales de los electores. El voto debe expresar, sin intermediaciones ni acumulaciones, la voluntad ciudadana, y ningún sistema electoral debe alterar ese principio esencial”, sostuvieron más adelante.

Aseguraron que participar activamente en la construcción de una nueva Ley Electoral Provincial, que regirá los procesos electorales a partir de 2027, “es una prioridad para UNIR Santa Cruz, al igual que para otros partidos que hoy carecen de representación parlamentaria, pero que cuentan con una vida interna activa, donde el diálogo democrático se sostiene entre afiliados”.

El gobierno provincial, “respaldado por una mayoría parlamentaria, tiene hoy la responsabilidad política y democrática de impulsar los cambios necesarios para sentar las bases de un nuevo orden institucional, fortaleciendo las instituciones y garantizando un respeto real y efectivo por la voluntad del pueblo”, consideraron.