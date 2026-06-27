Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó por cuestiones formales el recurso extraordinario interpuesto por el Poder Ejecutivo Nacional contra la medida cautelar dictada en la causa promovida por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN). La cautelar quedó firme y la administración central está obligada a cumplir con lo ordenado por la Justicia, garantizando el pago de las partidas presupuestarias previstas en los artículos 5 y 6 de la Ley de Financiamiento Universitario.

El decano de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) Facultad Regional Santa Cruz, Sebastián Puig, dialogó con La Opinión Austral. La autoridad académica detalló los incrementos salariales que otorgó el Gobierno, pero contrapuso los números duros para explicar todo lo que aún falta que pague el Estado nacional para dar efectivo cumplimiento a la legislación vigente.

La presentación original del CIN apunta de forma directa a la pérdida del poder adquisitivo en las altas casas de estudios: se registra un retraso del 53% en los salarios universitarios y de un 57% en las becas destinadas a los alumnos en el último período.

El Gobierno nacional formalizó una propuesta que consiste en un 24,3% de aumento salarial para octubre —desglosado en un 21,3% en junio y el 3% restante en octubre— junto a un 20% de incremento para los gastos de funcionamiento de los edificios. “El gobierno lo llama acuerdo, pero es un ofrecimiento, no un acuerdo”, aclaró el decano.

Los universitarios siguen reclamando por el financiamiento. Foto: José Silva/La Opinión Austral.

De acuerdo con el análisis de la Ley de Financiamiento Universitario basado en los datos inflacionarios oficiales, la última propuesta de la administración nacional resulta insuficiente. Con este esquema, el sector universitario todavía quedó con un 27,8% de lo salarial abajo, lo que profundiza la brecha.

La postura de las universidades públicas es firme respecto al nuevo escenario institucional. “Lo que se insiste es en el cumplimiento efectivo de la ley, de la total. Esto no es cumplir la ley de financiamiento”, remarcó Puig a este medio, diferenciando la paritaria real de las decisiones unilaterales.

Pese a la gravedad del diagnóstico presupuestario y el posicionamiento crítico de las autoridades ante lo que resta liquidar, el normal dictado de clases no corre peligro inmediato en la provincia. El decano de la UTN local confirmó que la institución se encuentra en estado de alerta, pero aclaró que por el momento no están previstas medidas de fuerza dentro de la estructura de la UTN Santa Cruz.