Desde el 1 de enero de 2026, tras el acuerdo firmado entre el gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella y el Ceo de YPF, Horacio Marín, la empresa Terra Ignis debería tomar posesión de las siete áreas cedidas por la petrolera nacional a la empresa provincial. Tema que debe ser ratificado por la Legislatura fueguina.

Al respecto, Luis Sosa, secretario del Sindicato de Petróleo y Gas Privado, expresó su convicción de que “vendrán tiempos mejores” de la mano de la empresa provincial Terra Ignis.

Mayores inversiones

“Tenemos la esperanza de que la empresa provincial Terra Ignis, con los socios que pronto conoceremos, se hará cargo de la situación con inversiones en el yacimiento que está dejando YPF”, dijo Sosa y agregó: “En ningún momento YPF paralizó sus operaciones, por lo que Terra Ignis y el socio que venga seguirán produciendo lo actual. Luego deberán hacer inversiones para aumentar esa producción”, agregó.

En este sentido, recalcó que “los indicios que dejó la sismología en el área CA12 dan muy buenas perspectivas y tengo la confianza de que una vez que se implemente el trabajo allí va a venir algo muy importante para Tierra del Fuego”.