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Este jueves, con la presidencia de Daniela D’Amico, el Concejo Deliberante de Río Gallegos sancionó el proyecto requiriendo al Ejecutivo Municipal que informe en un plazo perentorio sobre la frecuencia, horarios y recorridos del servicio de recolección de residuos en la ciudad.

En la misma línea, se aprobó también una resolución para que el Departamento Ejecutivo, a través de la Secretaría de Construcción y Ordenamiento Territorial y/o el área que corresponda, informe el estado actual del proyecto de traslado del vaciadero municipal.

Cabe recordar que en la previa, la autora del proyecto, la propia D’Amico, había indicado a LU12 AM680 la necesidad de darle solución definitiva al basural a cielo abierto, que con el crecimiento de la ciudad quedó prácticamente rodeado por zonas habitadas. “Creo que ya hay una necesidad de Río Gallegos de que puedan ser trasladados porque es un lugar que ya está muy dentro del ejido urbano”, afirmó.

La sesión estuvo presidida por la concejal Daniela D’Amico.

La funcionaria advirtió que el problema no es sólo de ubicación, sino también de funcionamiento: “Hay algunos tipos de basura que quedan en ese lugar”, señaló, al tiempo que remarcó la acumulación histórica de residuos. Y en comparación con años anteriores, expresó que marca un quiebre: “Antes hablábamos de gente que iba a buscar chatarra, pero hoy estamos hablando de gente que busca comida en la basura“, subrayó entre otros aspectos importantes para sacarlo de ese sitio.

La tapa del 14 de abril.

Cabe recordar que la última noticia sobre este tema fue que la Justicia le dio 20 días al municipio para “presentar un plan concreto y evitar sanciones”. Según la Secretaría de Ambiente de Santa Cruz, el juez Marcelo Bersanelli ordenó al municipio de Río Gallegos presentar un informe detallado con acciones concretas para revertir el estado crítico del vaciadero.

Emergencia comercial

Por otro lado, este jueves los concejales también sancionaron por mayoría la adhesión en todos sus términos a la Ley Provincial N° 3.996 de emergencia comercial, industrial y PyME en todo el ámbito de la provincia de Santa Cruz. La norma también estableció que, en concordancia con esa adhesión, la Municipalidad de Río Gallegos, a través de la Secretaría de Producción, Comercio e Industria, deberá adoptar medidas de alivio fiscal para el sector comercial de la ciudad.

En tanto, el cuerpo deliberativo aprobó por unanimidad el referéndum del incremento salarial para la totalidad de la planta municipal. Según se dejó establecido en el despacho, el aumento se compone de un 19% acumulativo en tres tramos al sueldo básico a partir del 1 de abril de 2026 y se autorizó a la Secretaría de Hacienda a instrumentar la medida, además de facultar para realizar las adecuaciones presupuestarias correspondientes. Durante la sesión se remarcó que el objetivo de esta aprobación es posibilitar el giro a la Caja de Previsión Social para que también puedan percibirlo los jubilados municipales.