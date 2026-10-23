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La doctora Valeria Beatriz González juró este viernes 23 de octubre como nueva Letrada Adjunta de la Fiscalía N° 2, con asiento en Río Gallegos, durante un acto formal realizado en la sede del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Santa Cruz.

La toma de juramento estuvo a cargo del procurador ante el TSJ, doctor Eduardo Sosa, quien estuvo acompañado por el presidente del Alto Cuerpo, doctor Gabriel Contreras Agüero; el fiscal ante el TSJ, doctor Lisandro de la Torre; y el agente fiscal, doctor José Chan.

Valeria Beatriz González nueva Letrada Adjunta de la Fiscalía N° 2

La ceremonia contó además con la presencia del vocal doctor Sergio Acevedo, junto a magistrados, magistradas, funcionarios, funcionarias y empleados del Poder Judicial de Santa Cruz.

También juró el juez Carlos Alberto Albarracín

Previamente, durante la mañana de este viernes, Carlos Alberto Albarracín asumió como integrante de la Cámara en lo Criminal de la Primera Circunscripción Judicial, con asiento en Río Gallegos, tras la aprobación de su pliego en la Cámara de Diputados durante la sesión del jueves 22 de octubre.

Tras asumir, Albarracín manifestó su satisfacción y sus expectativas ante esta nueva etapa en el fuero penal. “Estoy muy contento, con muchas expectativas y con el objetivo de comenzar lo antes posible en la Cámara Criminal”, expresó en declaraciones a La Opinión Austral. Con su incorporación, quedó completa la integración del tribunal, que también está conformado por la jueza Alejandra Vila y el juez Jorge Yance.