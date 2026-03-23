Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El Tribunal Oral Federal de Santa Cruz retomó el juicio por el hundimiento del submarino ARA San Juan con testimonios de los testigos. Será una etapa centrada en reconstruir decisiones, fallas y responsabilidades técnicas detrás de la tragedia que conmocionó al país.

“La expectativa es altísima”, dijo a La Opinión Austral en la puerta del Tribunal Oral Federal de Santa Cruz -antes del comienzo de la jornada-, Valeria Carreras, abogada querellante de 34 de las familias de los submaristas que murieron en el ARA San Juan.

Destacó la relevancia de esta parte del proceso judicial. “Declaran testigos y lo hacen bajo juramento de decir la verdad. Quien así no lo hiciera, tendrá una causa por falso testimonio“.

Así comenzaba el juicio por el ARA San Juan en el Tribunarl Oral Federal de Río Gallegos. FOTOS: LEANDRO FRANCO/LA OPINIÓN AUSTRAL

Responsabilidades

Apuntó que el hundimiento del submarino fue producto de “la desidia, falta de arreglos, ausencia de cumplimiento de normas, fue la naturalización de todo tipo de irregularidades las que los llevó al fondo del mar y a perder la vida. Queremos determinar quiénes son -a priori- los responsables de las 44 muertes”.

Consultada acerca de la importancia esta instancia, a diferencia de las primeras cuatro jornadas del juicio, dijo: “Mi eje central es probar las responsabilidades. En primera instancia se los encontró responsables, los procesaron en Caleta Olivia, en segunda instancia Comodoro Rivadavia, la Cámara Federal ratificó y amplió justamente esas responsabilidades, el Consejo de Guerra también y la Comisión bicameral del Congreso en su momento también encontró las mismas falencias, aunque sin poder de sanción”, relató.

“Estamos muy enfocados en probar lo que tenemos muy claro y muy definido y eventualmente abrir algún tipo de investigación extra paralela si surge algún dato relevante. Para la gente que está haciendo el juicio y para los familiares”. agregó en declaraciones a La Opinión Austral.

“En la audiencia no se necesita ser expertos en derecho ni técnicos submarinistas. Yo creo que la sociedad tiene ya un entrenamiento y se da cuenta cuando alguien miente, titubea, duda, enmascara a la verdad o finge olvidos”

Auditor de la Armada

¿Espía, testigo o asesor? El “auditor” de la Armada ya había sido abogado de dos de los acusados por el hundimiento del ARA San Juan, informó recientemente La Opinión Austral en exclusiva. Se trata de José Daniel Lorenzo, abogado y “asesor de Logística” que estuvo presente en los primeros días de juicio por el hundimiento del ARA San Juan. En el consejo de Guerra había representado a Alonso Correa y al jefe de la Armada.

“Lo que tenemos para decir desde la querella mayoritaria es que no tenemos miedo, no nos nos van a amedrentar, queremos que el juicio sea limpio y que no haya presiones para los testigos ni para nadie”, había señalado la Dra. Carreras.

Juan Pablo Vigliero dando cuenta de aspectos técnico legales del caso. FOTO: LEANDRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL

Finalmente, Juan Pablo Vigliero -abogado defensor del imputado Claudio Villamide, ex jefe del Comando de la Fuerza de Submarinos de la Armada Argentina- dijo a La Opinión Austral que los testigos “confirmarán lo que dijo mi defendido. Todos confirmarán”, cerró.