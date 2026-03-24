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El ministro de Economía de Santa Cruz, Ezequiel Verbes, confirmó que el adelanto financiero de 100 mil millones enviado por Nación ya ingresó a las arcas provinciales y llevó tranquilidad respecto a su impacto en las finanzas municipales. En diálogo con La Opinión Austral, el funcionario sostuvo que se trata de una herramienta habitual para afrontar desequilibrios de corto plazo.

Para comenzar, aclaró que el adelanto de Nación “no se trata de un préstamo, es un adelanto de coparticipación que es con lo que nos manejamos normalmente para resolver el déficit transitorio de caja, y se va a intentar devolver en los próximos meses, de hecho, gestiones anteriores también hicieron lo mismo, el año pasado se pidió un adelanto que se está devolviendo”.

En ese sentido, precisó que la devolución estará atada directamente a la evolución de los ingresos: “Es un adelanto que se tiene que devolver dentro del ejercicio, y la forma de devolución tiene que ver y mucho con la recaudación, ya que como eso se descuenta de las futuras coparticipaciones, dependen mucho de cuánto sea el recurso de cada mes, para ver cuánto se puede descontar y a qué ritmo”.

Uno de los puntos que remarcó el titular de la cartera económica fue que la asistencia no afectará en absoluto a los municipios, ante versiones que circulaban en ese sentido. “El dinero ya entró y un tema a aclarar que he escuchado algunas opiniones y es que esto no afecta la coparticipación de los municipios; es un adelanto de muy corto plazo, que se va devolviendo, pero los recursos nominales que son sobre los que se calcula la distribución secundaria a municipios no son afectados; es decir, esto no afecta en lo más mínimo el recurso de los municipios”, subrayó.

Asimismo, describió el contexto de caída de ingresos que atraviesa la provincia: “Los recursos de copa nacional suelen ser entre 70 y 82 mil millones, de hecho viene bajando y ese es uno de los principales problemas; por lo cual, esos 100 mil van a repercutir en varios meses del año y afectará en la medida de cómo se logre hacer la devolución”.

Frente a este escenario, Verbes señaló que el Gobierno provincial recurrirá a este tipo de herramientas financieras siempre que sea necesario para sostener sus compromisos. “Nosotros, ante esta baja de recursos, cuanto más se pueda utilizar este tipo de herramientas que tienen muy bajo costo, lo vamos a usar lo máximo posible para poder pagar en tiempo y forma jubilaciones, haberes, pensiones”, afirmó.

Por último, el ministro aclaró que, al tratarse de un adelanto y no de un crédito formal, no impacta en el nivel de endeudamiento de la provincia. “Al no ser un préstamo y devolverse rápidamente no configura crédito público, de todos modos, en el inicio del ejercicio, el crédito público ronda el 0,01 por ciento de lo que son los recursos netos de coparticipación; la provincia está muy poco endeudada, prácticamente no está endeudada, así que son herramientas que en algún momento tenemos que utilizar”, concluyó.