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El ministro de Economía, Ezequiel Verbes, defendió el endeudamiento pedido por el Poder Ejecutivo a la Cámara de Diputados por hasta 600 millones de dólares, al tiempo que se refirió a la previsibilidad para el pago del aguinaldo y al complejo inicio del primer tramo del 2026 con fuerte caída de la actividad económica que golpeó a las arcas provincias.

Entrevistado en Radio LU12 AM680, Verbes señaló la importancia de contar con ese endeudamiento para poder reasignar los fondos que en la actualidad están previstos para obras. Asimismo, se refirió al reclamo de los sindicatos estatales que se encuentran acampando fuera de la sede de la cartera Económica, entre ellos ATE y ADOSAC, reclamando una urgente convocatoria a discutir salarios.

“Hoy fui a las siete y media de la mañana y no pude entrar al Ministerio, estaban ahí algunos gremios, estaba ADOSAC, ATE y algún otro gremio más, así que tuvimos una charla”, y añadió: “Ellos pretendían una fecha paritaria, si no, no se entraría al Ministerio. Obviamente que no es la situación ideal, uno entiende, por supuesto, pero nosotros en términos reales tenemos que poder sentarnos a discutir cuestiones que se puedan abonar no un mes, dos meses, sino de aquí en adelante”.

El ministro Verbes se refirió al bloque de los gremios al ministerio de Economía. (FOTO:LEANDRO FRANCO / LA OPINIÓN AUSTRAL).

En ese punto, afirmó: “Se viene el tema del aguinaldo también, y todavía no tenemos una perspectiva de mediano plazo clara como para poder discutir en términos serios”, al tiempo que recordó que años anteriores “siempre acordábamos con ellos paritarias por encima del resto, por encima de la Nación, de los municipios, del privado, por encima del IPC Patagónico” pero ahora “la situación es compleja”.

“La autorización para moneda extranjera, ya fue votada en el 2016”.

EZEQUIEL VERBES

La tapa de La Opinión Austral del 14 de mayo cuando el gobierno dio -en conferencia de prensa- los detalles del endeudamiento.

LU12 AM680: ¿Qué previsibilidad hay para el aguinaldo?

–Ezequiel Verbes: Si hay algo que caracteriza al gobernador (Claudio Vidal), es que vamos a cumplir con todas las obligaciones. Pero es tan compleja la situación para las provincias, en general para todas, que por eso justamente tenemos que ser muy prudentes; en cuando podamos sentarnos a discutir, sería muy importante tener el tema de la ley aprobada. La ley en sí es un pedido de autorización para moneda extranjera y legislación extranjera, que ya fue votada en el 2016 una ley de similares características; lo que pasa que en ese momento era para gastos corrientes. En este caso, es para gastos de infraestructura y sobre todo obras estratégicas que realmente puedan hacer que Santa Cruz sea una provincia de producción, tendiente a una industrialización, que pueda generar rápidamente puestos de trabajo, que se puedan recuperar los recursos. Creo que hay que tener una mirada clara de que esto son políticas de Estado, no es una cuestión electoral, no son obras pensadas para 10 o, 12 meses; algunas sí, otras son más grandes, pero es con una mirada de largo plazo, y es para no condenar a la pobreza a una provincia que siempre termina dependiendo de cuestiones muy coyunturales.

El ministro de Economía visitó los estudios de Radio LU12 AM680. Fue entrevistado por Gustavo Argañaráz y Carlos Saldivia. (FOTO: JOSÉ SILVA/LA OPINIÓN AUSTRAL).

LU12 AM680: ¿Qué fue lo que empeoró esas condiciones?

Exequiel Verbes: El primer trimestre del año ya tenía una proyección mala, vino aún peor, y estamos recuperándonos de esa situación; así que lo tenemos que hacer con muchísima cautela. Básicamente, el 70, 75% de los ingresos de la provincia dependen del nivel de actividad, es decir, coparticipación nacional, en gran parte tenes Ganancias e IVA, y los recursos que recauda la propia provincia; el 92% prácticamente es Ingresos Brutos, que está asociado directamente al nivel de actividad. Con lo cual se vieron seriamente afectados el 75% de los ingresos de la provincia. Si bien hubo durante marzo una leve mejoría en las regalías, es cierto, y en abril también hubo una mejora, no llegó a compensar esa caída, porque gran parte de los ingresos de la provincia tienen que ver con el nivel de actividad.

“De todo lo que recauda la provincia, cerca del 90% va a salarios”.

EZEQUIEL VERBES

LU12 AM680: ¿Cuánto fue la caída en el primer trimestre?

Ezequiel Verbes: En febrero fue un 11%, y ahí estás hablando de 15 mil millones o un poco más, y en marzo fue aún peor, porque acumuló la caída: el 11% de febrero más un 8% adicional. En total, acumulativamente fue un 19,5%.

Verbes: “Si bien hubo durante marzo una leve mejoría en las regalías, no alcanzó a equilibrar la caída del primer trimestre”. (FOTO: JOSÉ SILVA/LA OPINIÓN AUSTRAL).

LU12 AM680: ¿Cuánto se afecta de eso, de lo que recibe Santa Cruz, a sueldos en la provincia?

Ezequiel Verbes: De todo lo que recauda la provincia, cerca del 90%, un poquito más. Si bien ese índice va a cambiar ahora, cambió para peor en el primer trimestre, estamos intentando mejorarlo para el segundo trimestre y generar ahí un poquito de aire en las arcas del Estado. La realidad es que cuando uno piensa en salario, tiene que pensar también en todo el sector pasivo, porque, como ya sabemos, los municipios algunos no pueden, otros no pagan las cajas y eso hace aún más complejo el panorama. Nosotros, en el día de ayer (jueves), transferimos 25 mil millones de pesos a la Caja de Previsión para el pago de jubilados. Si uno piensa en el nivel de recaudación, que bajó considerablemente, y piensa que -doy el ejemplo concreto- los municipios que han dado aumento, a algunos se los asiste con adelantos o con otra asistencia; el aumento de los pasivos municipales lo paga la Caja de Previsión. Es más, el haber mínimo lo paga el Tesoro de la Provincia. El haber mínimo de la Caja de Previsión son 771 mil pesos, y sabemos que hay municipios que tienen sueldos por debajo de eso. Igual el aporte se calcula sobre el haber mínimo. Es un combo complejo y sabemos que es difícil. Estamos intentando en este segundo trimestre lograr equilibrar esa situación.

Verbes insistió que el endeudamiento es para obras de infraestructura estratégica. En la foto, Vidal en su visita a la obra del interconectado Perito Moreno-Los Antiguos.

LU12 AM680: ¿Van a necesitar ayuda de Nación o van a solicitar para el pago de aguinaldo?

Ezequiel Verbes: El pago de aguinaldo nosotros lo vamos a llegar a absorber correctamente. El problema que tenemos es que esos adelantos que fuimos pidiendo, hay que comenzar a devolverlos. Una parte ya se devolvió y otros en los próximos meses; y ahí vamos a estar complicados si no encontramos una estrategia para mejorar los recursos; ahí vamos a tener que pedir asistencia nuevamente.

“El endeudamiento, no puede ser volcado a gastos corrientes”.

EZEQUIEL VERBES

LU12 AM680: ¿Cómo se encara esta segunda parte del año, entendiendo que hace seis meses el empleado público, el jubilado, en su gran mayoría, está cobrando el mismo sueldo?

Ezequiel Verbes: Lo que estamos haciendo es ver de qué manera podemos obtener recursos. Por eso nosotros sostenemos, insisto con esto, que el tema del endeudamiento, no puede ser volcado a gastos corrientes, pero en un corto plazo, en dos o tres meses, nos da una previsibilidad de poder generar recursos. Uno puede reasignar partidas y ver cómo se puede ir dando esta situación, sabiendo que de acá a tres meses ya podes encaminar el tema de recursos, o comenzar a encaminarlo. Esa situación te da previsibilidad para que se pueda aplicar. Pero, insisto, son políticas de Estado, es una mirada de largo plazo, de treinta o cuarenta años. Muchas son obras que obviamente no se han hecho, son estratégicas. Pongo un ejemplo: Servicios Públicos, hasta el mes pasado, sostiene un déficit de más o menos 12.000 millones de pesos por mes. Haciendo las obras de energía estratégicas que están previstas dentro de este endeudamiento, ese déficit vos lo podés llevar a casi cero. Con lo cual tendrías un ahorro mensual de 10.000 millones. Eso tiene un doble efecto. Por un lado, podes dar energía a un costo razonable a cualquier industria que uno pueda tentarse a venir a Santa Cruz. Y, por otro lado, generas un menor gasto del Estado al momento de generar energía. Son volúmenes muy importantes. Hay otro tema, Servicios Públicos no traslada los aumentos de la factura de electricidad directamente a los usuarios finales. Si lo trasladase, la factura sería muy complicada de pagar.

El encuentro entre el gobernador Claudio Vidal, el jefe de Gabinete Pedro Lúxen y el ministro Verbes con los intendentes para explicarles la situación económica de la provincia.

LU12 AM680: ¿Han podido dialogar con los intendentes?

Ezequiel Verbes: Con todos se está hablando de la priorización de las obras. Creo que no hay ningún intendente que no haya estado en contacto con el Jefe de Gabinete (Pedro Luxen), con la Administración de Gobierno, conmigo o con el Gobernador, tratando de priorizar este esquema de obras estratégicas. Las obras pedidas son básicamente de cloacas, agua. Puerto Deseado y Caleta el tema agua es un tema crítico, ahí no sólo es crítico por el consumo de agua en sí, sino por la industria pesquera.