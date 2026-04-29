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En el marco de la implementación de la Ley 3.141, conocida como 90/10 en relación a la cantidad de trabajadores locales por sobre los foráneos, Verónica Nohara, presidenta de la Cámara Minera de Santa Cruz (CAMICRUZ), aseguró que las reuniones con autoridades provinciales y proveedores están dando resultados positivos.

“Está bueno armar estas mesas de trabajo para, junto con el Gobierno, ver cómo canalizar este tema y seguir formando más gente para incrementar el empleo local“, sostuvo ante los medios, entre ellos, La Opinión Austral.

En ese sentido, Nohara remarcó que existe un objetivo común: “Estamos todos trabajando de la mano para que esto se cumpla, con esfuerzo de todas las partes“, afirmó. Si bien desde el sector aseguran que el cumplimiento del 90/10 es viable, reconocen que el principal desafío está en los puestos más especializados. Entre las principales dificultades mencionaron como la falta de ingenieros en mina en la provincia, escasez de personal técnico altamente calificado, necesidad de mayor formación para roles de staff y jerárquicos.

“En Santa Cruz hay muy pocos ingenieros en mina. Hoy muchos vienen de otras provincias, como San Juan“, explicó Nohara. Las empresas también reconocieron que la adhesión al Sistema de Registro de Empleo Local (SIREL) es indispensable: “Es obligatorio estar en el sistema, porque habrá inspecciones del Ministerio“, señalaron. Además, confirmaron que, en puestos operativos, muchas empresas ya superan el 90% de empleo local. El foco ahora está en regularizar el personal de staff. “La única forma de que esto funcione es trabajando de manera continua y en conjunto”, concluyó Nohara.

Desde el sector privado valoraron especialmente el rol del Ejecutivo provincial en la generación de estos espacios de diálogo. Las reuniones, que se realizan de forma periódica, permiten ajustar criterios de implementación, detectar problemas reales del sector, avanzar en soluciones concretas. “La única forma de que esto funcione es trabajando de manera continua y en conjunto”, concluyó Nohara.

Desde el gobierno indicaron que con el acompañamiento de las empresas y el foco puesto en la capacitación, la provincia avanza hacia un esquema que prioriza el desarrollo local sin frenar la inversión, equilibrando producción, empleo y sostenibilidad.