Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Los trabajadores del sindicato de Vialidad de Santa Cruz llevan adelante este miércoles y jueves una medida de fuerza por 48 horas, en reclamo de la apertura de la paritaria salarial. En ese marco, Héctor Valentín, secretario adjunto del gremio, brindó detalles de la situación en diálogo con LU12 AM680 y también se refirió a la posible concesión de rutas nacionales.

En relación al conflicto, explicó que muchos trabajadores deben afrontar gastos laborales con sus propios ingresos debido al retraso en el pago de viáticos. “Estamos promediando el final de abril, con lo cual sería el tercer mes acumulado“, señaló. Además, remarcó que “la velocidad en la que se van saldando los viáticos a cuenta gotas, no alcanza para terminar de cubrir esa deuda, con el agravante de que se acerca el plan invernal, que es donde más mano de obra se demanda, y esa deuda va a crecer”. En ese sentido, ejemplificó: “La gente que sostiene el viático con su salario, tenemos un caso testigo, el que menos cobra de vialidad cobra 690 mil pesos, teniendo en cuenta que la línea de indigencia en marzo se ubicó en 660“.

Héctor Valentín, secretario Adjunto de los Viales, habló en La Mañana de LU12. (FOTO: LEANDRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL).

Sobre el impacto de la inflación en los salarios, advirtió: “Esa persona está a uno o dos meses de que la inflación siga corriendo de ser indigente. El promedio del sueldo anda en 800 mil, 850 mil pesos. Depende todo de las antigüedades, que varían demasiado, nosotros tenemos un ítem que se llama categoría, que cobran los agentes viales, que es una suerte de antigüedad, y la antigüedad propiamente dicha. Eso hace que varíen, una categoría 17, 18, cobra 2 millones de pesos“.

Respecto a las negociaciones salariales, recordó que el año pasado “logramos una cláusula de gatillo, y en agosto (2025) un incremento más que, al ser por fuera de la cláusula de gatillo, lógicamente estuvo por sobre los índices de inflación que se marcaba” pero “ese aumento extra fue un 13%“. Sin embargo, advirtió que el escenario actual vuelve a poner en riesgo ese avance: “Estamos hablando de una acumulación de inflación de estos meses que pasaron del año, de nueve por ciento. O sea, el mes que viene terminamos de vuelta en foja cero. Veníamos con un atraso, pero lo que pudimos recuperar estamos a poco de perderlo“.

Cacerolazo

En cuanto a las medidas gremiales, indicó que el sector forma parte del Frente Sindical y que profundizarán las acciones. “Nosotros somos parte del Frente Sindical, y de hecho este jueves vamos a convocar a la totalidad de los gremios y a la comunidad en general que se quiera sumar a un cacerolazo que se va a hacer en San Martín y Kirchner, como una medida más en esta búsqueda de la apertura de paritarias“.

Los Viales participan del Frente Sindical. Hoy, convocaron a un “cacerolazo”. (FOTO: LEANDRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL).

Sobre la convocatoria a paritarias, prevista inicialmente para los próximos meses, Valentín fue cauteloso: “Hemos escuchado, inclusive han notificado algunos de los gremios, o lo han puesto por escrito que era en marzo en su momento, después se dijo que en mayo; a esta altura, hasta que no vea la cédula de notificación, o inclusive hasta que no nos sentemos porque la cédula puede ser que después la tiren para atrás y se reprograme, yo no puedo asegurar que sí o que no van a cumplir, la verdad que por ahora no han cumplido con las fechas”.

Concesión de rutas

Por otro lado, el dirigente también fue consultado sobre la decisión del Gobierno nacional de transferir rutas a las provincias con posibilidad de concesión. “La visión primaria que tenemos respecto de esto es que se apunta a quitarle responsabilidades de mantenimiento a la Nación sobre los caminos nacionales”, sostuvo. Asimismo, consideró que “de alguna forma, tiende a una suerte de privatización que implica desentenderse del dinero que tenés que poner para sostener las rutas o la transitoriedad sobre las rutas nacionales”.

En ese contexto, planteó las dificultades de aplicar ese esquema en la región: “Nosotros consideramos que la densidad de vehículos que circulan por las rutas nacionales en esta región es muy poca. Las extensiones de los caminos nacionales son muy largas, aunque pueden trabajar por tramos, pero no escapa esa situación, considerando los costos que significa pavimentar un kilómetro de ruta“.

Los Viales hablaron sobre la posible concesión de las rutas nacionales en Santa Cruz.

Finalmente, advirtió sobre el posible impacto económico para la provincia: “Entonces, la única forma que se podría sostener algo así es con un esquema de subsidios que termina igual perjudicando a la provincia porque, al menos de nuestra parte, no queremos que subsidien a un privado con plata estatal para que sostenga las rutas. Pierde sentido. Más allá de eso, el decreto habla de la posibilidad de que se haga cargo la provincia o una empresa o un mixto entre provincia y empresa”.

También cuestionó el estado de los convenios vigentes y la deuda acumulada: “Si esto incluye el despeje de nieve o lo que se hace a través de lo que hoy se conoce como TFO, estamos jodidos en el sentido de que llevamos 2025 en el que se pagó apenas dos certificaciones“. Y concluyó: “Nos deben una suma importante. En su momento, los funcionarios de Vialidad hablaban de 9 mil millones que ascendían a 11 mil millones en cuestión de intereses. Y ahora hablan de 22 mil millones más que van a poner para el plan invernal nuevo. Y se festeja, se celebra que exista el convenio nuevo, pero ¿hasta qué punto es bueno tener o no tener el convenio si no lo pagan?”.