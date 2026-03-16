En una medida sin precedentes en la provincia, Vialidad Nacional intimó a los responsables de los daños y residuos dejados por piquetes sobre rutas nacionales a reparar la calzada afectada y realizar la limpieza correspondiente.
La decisión se enmarca en la necesidad de preservar la infraestructura vial, garantizar condiciones seguras de circulación y evitar que el costo de estos hechos recaiga sobre el conjunto de la sociedad. La quema de neumáticos, la acumulación de residuos y las marcas generadas sobre la calzada producen un deterioro concreto que afecta a quienes transitan, trabajan y producen en Santa Cruz.
Desde el organismo ya se avanzó con el relevamiento técnico de los sectores comprometidos, con intervención del área competente para cuantificar los daños ocasionados y determinar el costo real de reparación y saneamiento.
Con esta medida, Vialidad Nacional fija una postura clara: el uso de las rutas no puede implicar destrucción, contaminación ni perjuicios para terceros. Cuidar la infraestructura pública es cuidar los recursos de todos los argentinos. Y quien genera un daño, debe hacerse cargo de repararlo. Esta medida podría convertirse también en un precedente a nivel nacional.
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