En una medida sin precedentes en la provincia, Vialidad Nacional intimó a los responsables de los daños y residuos dejados por piquetes sobre rutas nacionales a reparar la calzada afectada y realizar la limpieza correspondiente.

La decisión se enmarca en la necesidad de preservar la infraestructura vial, garantizar condiciones seguras de circulación y evitar que el costo de estos hechos recaiga sobre el conjunto de la sociedad. La quema de neumáticos, la acumulación de residuos y las marcas generadas sobre la calzada producen un deterioro concreto que afecta a quienes transitan, trabajan y producen en Santa Cruz.

Giovany Albea es el jefe del distrito 23 Vialidad Nacional.

Desde el organismo ya se avanzó con el relevamiento técnico de los sectores comprometidos, con intervención del área competente para cuantificar los daños ocasionados y determinar el costo real de reparación y saneamiento.

Con esta medida, Vialidad Nacional fija una postura clara: el uso de las rutas no puede implicar destrucción, contaminación ni perjuicios para terceros. Cuidar la infraestructura pública es cuidar los recursos de todos los argentinos. Y quien genera un daño, debe hacerse cargo de repararlo. Esta medida podría convertirse también en un precedente a nivel nacional.