En el marco del trabajo sostenido que lleva adelante la gestión del gobernador Claudio Vidal y bajo la conducción del presidente de la Vialidad Provincial de Santa Cruz, Julio César Bujer, el Distrito Vial Puerto Deseado solicitó la presencia de personal especializado tras detectarse la rotura de un guardaganado.

El guardaganado —también conocido como rejilla para ganado— es una estructura metálica o de hormigón colocada sobre una depresión en el camino. Su función es impedir el paso de animales sin necesidad de cerrar tranqueras, permitiendo a la vez la circulación vehicular. La falla en este dispositivo representaba un riesgo tanto para conductores como para la hacienda de la zona.

Durante la jornada del sábado, una cuadrilla de agentes viales acudió de manera inmediata al lugar con retroexcavadora y camión para el traslado y colocación de una nueva parrilla metálica.

La estructura fue fabricada por personal del área de herrería utilizando hierro UPN, un material ideal para refuerzos debido a su alta resistencia mecánica. El uso de recursos y maquinaria propia permitió una respuesta rápida y eficiente, optimizando tiempos y garantizando la calidad de la reparación.

Tras la intervención, el tramo afectado de la Ruta Provincial N° 47 quedó nuevamente habilitado y en condiciones seguras para la circulación.

Desde Vialidad Provincial destacaron que estas acciones forman parte del compromiso permanente con el mantenimiento de la infraestructura vial, reafirmando la presencia territorial del organismo y priorizando la seguridad de los usuarios que transitan diariamente por las rutas provinciales.