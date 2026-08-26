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El gobernador Claudio Vidal destacó este miércoles la puesta en funcionamiento del nuevo sistema de balizamiento en Punta Loyola y remarcó la importancia de una obra que, según señaló, era esperada desde hacía más de 30 años y permitirá mejorar la operatividad del puerto.

Pocos minutos después del acto, el mandatario dialogó con los medios, entre ellos La Opinión Austral, y sostuvo que este tipo de concreciones tienen un valor especial porque “la sociedad los puede apreciar, observar y disfrutar”.

“Es una jornada de trabajo como es de costumbre, pero en estos casos obviamente siempre es mucho más fuerte, quizás más importante porque son hechos que se van concretando”, señaló Vidal.

En ese sentido, destacó que el nuevo sistema de balizamiento permitirá aprovechar de mejor manera las condiciones de marea y reducir los tiempos de espera de los buques.

El gobernador se sacó una foto con el personal de YCRT al pie de la baliza de Punta Loyola.

El gobernador recordó especialmente lo ocurrido en diciembre del año pasado, cuando se realizó la carga de dos buques de carbón. “Uno de los problemas que teníamos en ese momento fue que no se podía aprovechar justamente las mareas altas, que es el momento en donde se ingresa a puerto y se puede amarrar”, explicó.

La dificultad se produjo porque una de las mareas altas coincidió con el horario nocturno y Punta Loyola no contaba con un sistema de balizamiento operativo.

“Esto abarata también los costos muchas veces del transporte. No es lo mismo que un barco pueda llegar a la costa, amarrar inmediatamente o tener que esperar una marea más o dos”, sostuvo.

Un puerto multipropósito

Vidal resaltó además el carácter estratégico de la terminal portuaria de Punta Loyola, al señalar que se trata de un puerto multipropósito, donde se desarrollan distintas actividades vinculadas a la producción santacruceña.

“Acá se exporta carbón, pero también crudo, petróleo, todas estas cosas son muy, pero muy valiosas”, afirmó.

De izquierda a derecha: Pablo Gordillo (YCRT), Claudio Vidal (gobernador), Nadia Ricci (ministra de la Producción) y Jaime Álvarez (ministro de Energía y Minería). (Foto: José Silva/La Opinión Austral).

Respecto de la inversión realizada para concretar el proyecto, destacó el trabajo conjunto entre YCRT, CGC y distintos organismos de la provincia, y valoró el esquema de cooperación público-privada.

“Es la forma, y más en estos momentos tan complejos, es muy, pero muy saludable que todos puedan trabajar en equipo, en conjunto y sacar adelante este tipo de proyectos que tenían una espera de más de 30 años”, manifestó.

Dos proyectos no convencionales en la zona norte

En otro tramo de la charla, al ser consultado por La Opinión Austral, Vidal se refirió al escenario de la actividad petrolera en Santa Cruz y aseguró que la provincia se encuentra cerca de alcanzar acuerdos con dos importantes operadoras para avanzar en nuevos desarrollos.

“Estamos, no estamos muy lejos de poder llegar a un gran acuerdo con dos operadoras importantes para operar yacimientos no convencionales, fuera de lo que ya está preparado para Palermo Aike con YPF. Es cuestión de tiempo”, anticipó.

Consultado sobre la ubicación de esos proyectos, precisó que se encuentran en la zona norte de Santa Cruz. “Hay dos proyectos que en este momento están en discusión para operar, para perforar algunos pozos no convencionales y una cantidad importante de pozos convencionales para tratar de seguir incrementando la producción”, detalló.

El mandatario también destacó que, luego del duro invierno, cientos de pozos que habían quedado paralizados se encuentran actualmente en proceso de recuperación.

Dura advertencia por los despidos en Las Heras

Vidal también fue consultado por el conflicto generado por despidos de trabajadores petroleros en Las Heras y el paro llevado adelante durante la jornada.

El gobernador aseguró que tomó intervención ante la situación y que se comunicó con el secretario de Estado de Trabajo, Javier Aravena, a quien le solicitó la aplicación inmediata de la conciliación obligatoria. “Le solicité que inmediatamente aplique una conciliación obligatoria, retrotrayendo la medida que tomó la empresa”, indicó.

Según explicó, la medida busca que los trabajadores puedan continuar desempeñando sus tareas mientras se aborda el conflicto.

Pero Vidal fue más allá y anticipó que prepara una agenda específica para intervenir sobre la situación de las compañías petroleras de la zona norte. “Estoy preparando una agenda sumamente importante para tomar posición directa en cada una de las empresas y yacimientos de zona norte”, adelantó.

Así es la nueva baliza de Punta Loyola. (Foto: José Silva/La Opinión Austral).

En ese marco, lanzó una fuerte advertencia a las operadoras: “Veo que hay muchas empresas que piensan que pueden hacer lo que quieran y están completamente equivocados”.

El gobernador sostuvo que el contexto actual no justificaría determinadas decisiones empresariales. “Tenemos buen precio de barril. Hay una quita de regalías que significa que tienen que levantar más equipos. Lo están haciendo, pero me parece que hay una cuestión de abuso igual”, afirmó.

Finalmente, Vidal aseguró que su gobierno buscará establecer un límite frente a esas situaciones y cerró con una definición contundente: “Creo que vamos a meter un corte definitivo”.