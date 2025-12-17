Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El gobernador Claudio Vidal hizo un importante anuncio para las miles de familias que poseen una casa en la zona que durante muchos años se denominó “barrios nuevos”, lindante a la guarnición del Ejército de Río Gallegos.

“Después de más de 30 años de indefinición, tomamos una decisión que era necesaria. Cerramos un acuerdo con el Ejército representado por el Coronel Massi Filippa, para ordenar tierras en Río Gallegos y darle una respuesta concreta a miles de familias”, indicó el mandatario provincial.

Vidal: “Después de más de 30 años de indefinición, tomamos una decisión que era necesaria”.

“Estamos hablando de unas 60 hectáreas donde, desde los años ’90, se construyeron barrios completos” y agregó: “Casas que se hicieron, vecinos que vivieron ahí toda su vida, pero sin poder acceder nunca al título de propiedad. Familias que hicieron todo bien, pero que durante décadas quedaron atrapadas en una situación de incertidumbre por la falta de decisiones políticas”.

Más adelante, sostuvo: “Esto se originó en convenios firmados en 1995 que nunca se cumplieron como correspondía. Se construyeron viviendas, se hicieron barrios, infraestructura, espacios comunitarios, pero las tierras siguieron siendo del Ejército. Y así, más de 1.200 familias quedaron sin una solución definitiva”.

Vidal expresó que durante todos estos años, “esta falta de decisiones también afectó el crecimiento de la ciudad. Hubo desorden, falta de planificación y problemas que se fueron acumulando. La política miró para otro lado y el problema siguió creciendo” y señaló: “Nosotros decidimos hacernos cargo”.

Asimismo, puntualizó: “Estamos resolviendo un problema que llevaba 30 años sin respuestas y que la clase política no pudo o no quiso resolver. Y hay que decirlo con toda claridad, esta falta de decisiones frenó parte del desarrollo urbano de Río Gallegos”.

Antes de finalizar, Vidal manifestó que ordenar estas tierras “nos permite planificar mejor la ciudad, poner reglas claras y, sobre todo, hacer justicia. Justicia para más de 1.200 familias que ahora van a poder acceder a su título de propiedad, algo que esperaron durante décadas sin respuestas”.

Y subrayó: “Con la firma de la adenda al convenio del 2004, la Provincia queda habilitada para avanzar definitivamente con la regularización dominial de estas hectáreas” ya que “con gestión responsable estamos resolviendo un problema de años en Río Gallegos. Seguimos trabajando día a día para cumplir con nuestra gente”.