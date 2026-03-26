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El gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, anunció una inversión cercana a los 700 millones de pesos destinada a las localidades de Jaramillo y Fitz Roy, con el objetivo de impulsar el desarrollo productivo, generar empleo y potenciar el turismo en el norte provincial.

La medida fue confirmada tras una reunión en Río Gallegos con la presidenta de la Comisión de Fomento, Ana María Urricelqui, y el jefe de Gabinete, Pedro Luxen, en la que se avanzó en una agenda centrada en obras concretas, recuperación patrimonial y crecimiento económico local.

Reactivación ferroviaria: eje del desarrollo turístico

Uno de los pilares centrales del anuncio es la reactivación del ramal ferroviario Jaramillo–Fitz Roy, una obra estratégica que busca recuperar la historia ferroviaria de la región y convertirla en un motor de desarrollo.

Para este proyecto se destinarán aproximadamente 500 millones de pesos, que incluyen el relevamiento de la traza, mejoras en la infraestructura y la restauración de material histórico como el vagón comedor P-111.

Además, el plan contempla la incorporación de una nueva locomotora, lo que permitirá reactivar el servicio y proyectarlo tanto para el turismo como para la producción regional.

Tanto Jaramillo como Fitz Roy se desarrollaron gracias a la presencia del tren, cuya desaparición impactó negativamente en su actividad económica y demografía.

Desde el Gobierno provincial destacan que esta iniciativa no solo apunta a recuperar un medio de transporte, sino también a fortalecer la identidad santacruceña y generar nuevas oportunidades económicas.

Inversión directa en obras y servicios

El paquete de inversión incluye también más de 200 millones de pesos destinados a obras y equipamiento para la comunidad.

Entre las obras se encuentra la puesta en valor del cementerio local, la preservación del patrimonio cultural, trabajos de adoquinado y la adquisición de una camioneta para mejorar los servicios.

El gobernador Claudio Vidal, junto a Ana María Urricelqui

El anuncio se enmarca en una estrategia integral del Gobierno de Santa Cruz orientada a promover el empleo y el arraigo en el interior provincial. La combinación de inversión en infraestructura, turismo y patrimonio apunta a dinamizar la economía regional y generar nuevas fuentes laborales en localidades que históricamente dependieron del ferrocarril para su crecimiento.

Una apuesta al desarrollo del norte santacruceño

Con esta inversión, la gestión de Claudio Vidal busca consolidar un modelo de desarrollo basado en la producción, el turismo y la recuperación de la infraestructura histórica.

El proyecto ferroviario y las obras complementarias forman parte de una visión que integra identidad, crecimiento económico y oportunidades para las comunidades del interior, con el objetivo de reposicionar a la región como un polo turístico y productivo dentro de la provincia.