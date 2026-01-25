Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El gobernador Claudio Vidal difundió imágenes del trabajo que lleva adelante el cuerpo de brigadistas del Consejo Agrario Provincial (CAP) y Protección Civil de Santa Cruz, que se encuentra desplegado en el Parque Nacional Los Alerces, en la provincia de Chubut, para colaborar en el combate de los incendios forestales que desde diciembre afectan a la región cordillerana.

El refuerzo santacruceño se incorporó a un operativo nacional de gran escala, en momentos en que el fuego continúa activo y ya consumió más de 10.000 hectáreas de bosque nativo, según los últimos reportes oficiales. La emergencia ígnea obligó a intensificar la coordinación entre provincias y a reforzar el despliegue de recursos humanos y logísticos en el parque.

Los brigadistas comenzaron a trabajar este domingo en Los Alerces.

En ese marco, durante el fin de semana se sumaron al operativo especialistas del Parque Nacional Los Glaciares, junto a una delegación enviada por el Gobierno de Santa Cruz. El aporte resulta clave ante un escenario complejo, marcado por la extensión del incendio, la topografía del terreno y condiciones climáticas adversas, que dificultan el uso permanente de medios aéreos y exigen una estrategia sostenida de ataque directo, enfriamiento y rotación de brigadistas.

Los diez combatientes provenientes del Parque Nacional Los Glaciares iniciaron sus tareas desde las cinco de la mañana en el sector del Lago Futalaufquen, puntualmente en el área identificada como 1-C. La primera jornada estuvo atravesada por extensas caminatas y accesos dificultosos al perímetro del fuego. La aparición de focos secundarios en cercanías de la ruta obligó a priorizar tareas inmediatas de contención y enfriamiento antes de avanzar hacia las zonas de mayor actividad ígnea.

La historia del gobernador Vidal en la red social Facebook.

La participación de Santa Cruz se suma a un dispositivo federal que ya incluye brigadas de los parques nacionales Lanín, Nahuel Huapi y Tierra del Fuego, mientras se aguarda el arribo de 20 especialistas de la región Noreste (NEA), provenientes de áreas protegidas como Iguazú y El Impenetrable.

A este esquema se incorporaron -además- la dotación de 23 agentes provinciales santacruceños, integrada por personal del Consejo Agrario Provincial y Protección Civil, que partió en los últimos días desde Río Gallegos. El contingente reúne experiencia de distintas localidades, entre ellas El Calafate, Río Turbio, Gobernador Gregores, Perito Moreno y Los Antiguos, reforzando la presencia patagónica en una de las emergencias ambientales más graves del verano.