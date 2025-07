Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Durante el acto de asunción de la nueva ministra de Salud de Santa Cruz, María Lorena Ross, el gobernador Claudio Vidal brindó un discurso cargado de autocrítica, reclamos al gobierno nacional y duras observaciones sobre el funcionamiento interno del sistema sanitario provincial.

Sin rodeos, Vidal expresó: “Hoy es un día importante. Yo soy de los que se hace cargo cuando comete errores o cuando no podemos resolver algo. Creo que en el tema de salud estamos en falta, y lo reconozco. Hay mucho para mejorar. No busco responsabilizar a nadie”, afirmó, al tiempo que agradeció el esfuerzo de la exministra Ana Costantini y su equipo.

María Lorena Ross asumió es la nueva ministra de Salud en Santa Cruz.

Uno de los puntos centrales de su mensaje fue el impacto de la situación económica nacional en las provincias: “Nadie puede desconocer la difícil situación económica que atraviesa el país y la provincia. Santa Cruz no es un ente aislado. Nación dejó de enviar distintos programas de salud, ya no se asiste más con medicamentos oncológicos ni tratamientos específicos, y toda esa ausencia la termina sosteniendo el Gobierno provincial”, señaló.

En ese contexto, Vidal al fracaso de la reunión de gobernadores con el gobierno nacional en Casa Rosada: “Éramos 24 provincias en una reunión con Nación, mendigando recursos para que las provincias puedan trabajar un poco mejor. La situación económica en cada provincia es muy difícil”, expresó con tono crítico.



Pero el discurso no se limitó a señalar al gobierno nacional. El mandatario también apuntó hacia adentro del sistema provincial, denunciando prácticas irregulares y falta de controles: “Para muchos, la salud fue un negocio, con la habilitación de distintos ‘kioscos’. No puede seguir siendo como fue siempre. No puede ser que no tengamos un sistema de trazabilidad de insumos, que se compre mal porque no hay estadísticas ni proyección, que no tengamos un buen departamento de Recursos Humanos”, enumeró.

El gobernador también denunció irregularidades internas: “No puede ser que tengamos profesionales que marquen tarjeta en pantuflas y con bata, y luego se vayan a su casa. No puede ser que estén tan mal distribuidas las horas extras. Que haya quienes ganan tres o cuatro veces más que otros que sí están cara a cara con el vecino en un CIC o en un hospital modular”, cuestionó.

El gobernador Claudio Vidal junto a la diputada nacional Natalia Gadano en el acto

Además, mencionó situaciones de sabotaje interno al asegurar que en algunos hospitales hay “personal capaz de cortar cables del sistema para que los profesionales no puedan realizar su tarea. O que, con tal de no trabajar, se tomen decisiones equivocadas que nos perjudican a todos”.

En este sentido, apuntó que “también hay gran parte de la Justicia que mira para otro lado cuando lo único que se les pide es investigar” y añadió que “tiene que haber compromiso de los intendentes, de los concejales, de los diputados provinciales. Los partidos políticos no tienen nada que ver: la salud es de todos”.

El mandatario santacruceño concluyó con una advertencia a los sectores que, según él, critican sin aportar: “Los que nos critican son los que generaron el daño durante tantos años. Basta de hipocresía. Las críticas constructivas las tomamos; las destructivas, las dejamos pasar. Esta provincia se saca adelante con trabajo, esfuerzo, predisposición y amor hacia nuestros vecinos”, finalizó.