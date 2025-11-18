Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

En rueda de prensa en el Hotel Posada Los Álamos, el gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, anunció la declaración de la emergencia climática tras los graves daños provocados por el reciente temporal que afectó diversas localidades, cortó rutas y dañó parte de la flota pesquera provincial. La conferencia tuvo lugar en el marco de la firma de contratos de cesión de áreas petroleras entre Fomicruz y siete empresas, aunque el foco del mensaje fue la emergencia climática.

“El clima no nos jugó una buena pasada, y la emergencia climática nos golpeó fuerte”, afirmó Vidal, destacando el trabajo de los equipos del COE provincial, autoridades locales, organismos estatales y Fuerzas Armadas. “El esfuerzo de los trabajadores provinciales y municipales en una situación así es enorme”, agregó.

Debido a los efectos del temporal, muchas autoridades y actores clave no pudieron asistir al acto oficial, aunque el gobernador aseguró que “los compromisos que asumieron se van a respetar”.

Emergencia climática y solicitud de asistencia nacional

Vidal confirmó que la provincia ya declaró la emergencia climática y gestionó asistencia ante el Gobierno nacional. “Estamos gestionando ayuda porque los daños han sido importantes”, señaló, destacando la necesidad de apoyo para la recuperación de la producción, la actividad petrolera y la situación de la minería en Santa Cruz.