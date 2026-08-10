El gobernador Claudio Vidal entregó la camioneta que utilizaba habitualmente para sus actividades oficiales a la División Operaciones Rurales de Gobernador Gregores, luego de tomar conocimiento de que la dependencia llevaba años sin un vehículo operativo para realizar sus tareas y que, además, carecía de un sistema de calefacción adecuado.

La decisión fue adoptada durante una serie de encuentros que el mandatario provincial inició con integrantes de las fuerzas de seguridad de distintas localidades de Santa Cruz. Según se informó, el objetivo de estas reuniones es mantener un diálogo directo, sin intermediarios, para conocer de primera mano las condiciones de trabajo y las principales necesidades que enfrentan los efectivos.

Años de carencias

Durante la reunión surgió la situación de la División Operaciones Rurales de Gobernador Gregores, cuyos efectivos expusieron que desde hacía años trabajaban sin un móvil propio, lo que dificultaba el cumplimiento de las tareas de prevención y patrullaje en una amplia zona rural.

El encuentro de los policías con el gobernador se realizó en la residencia oficial.

A esa problemática se sumaba la falta de calefacción en la dependencia, una situación que afectaba las condiciones laborales del personal, especialmente durante el invierno.

Frente a este escenario, Vidal resolvió entregar la camioneta que utilizaba como gobernador para que quede a disposición de la división policial. Asimismo, hizo entrega de una estufa a leña, con el objetivo de mejorar las condiciones edilicias de la dependencia.

La camioneta Toyota tiene toda la documentación al día.

En el mismo encuentro también se distribuyeron antenas Starlink destinadas a distintas divisiones policiales de Santa Cruz, con el propósito de fortalecer las comunicaciones en sectores donde la conectividad resulta limitada y constituye una herramienta clave para el desarrollo de las tareas operativas.

Relevamiento de necesidades

Desde el Gobierno Provincial señalaron que las reuniones también permitieron relevar otras problemáticas que se repiten en diferentes dependencias de la provincia y que, en algunos casos, llevan más de una década sin resolverse.

En ese sentido, indicaron que las fuerzas de seguridad acumulan necesidades en materia de infraestructura, equipamiento y recursos como consecuencia de años de postergaciones, por lo que se asumió el compromiso de avanzar de manera progresiva en la resolución de esos requerimientos.

La ronda de encuentros continuará en distintas localidades de Santa Cruz, con el objetivo de que el gobernador mantenga contacto directo con los efectivos para conocer las particularidades de cada dependencia y definir prioridades de trabajo.