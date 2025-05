Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El gobernador Claudio Vidal, encabezó este domingo el acto central y desfile por el 215° Aniversario de la Revolución de Mayo, en Caleta Olivia. El cronograma de actividades contó con cobertura especial del Grupo La Opinión Austral.

Vidal dialogó con los medios de comunicación y en rueda de prensa se refirió a la explotación de uranio en la provincia. “Ya se está hablando de uno de los mejores yacimientos del mundo, a trabajar, pero pensando que esta vez le tiene que quedar algo a los santacruceños, no podemos las rutas destrozadas, no podemos tener el sistema de salud como lo tenemos, trabajamos incansablemente para mejorar la educación, pero las escuelas estaban tan detonadas que cuesta muchísimo”, explicó.

“Hay que hacer las cosas mejor para garantizar el futuro de nuestros hijos, de nuestros nietos y de todos los que queremos y amamos a Santa Cruz”, manifestó.

Otro de los temas sobre los que fue consultado fue por su participación en la exposición ArminerA 2025, el evento más importante del sector minero en la Argentina, donde expuso en la mesa de gobernadores y presentó la visión estratégica de la provincia en materia minera.

Al respecto, destacó: “Es importante poder vender un poquito lo nuestro, pedir responsabilidad a las empresas mineras. En Santa Cruz estamos generando entre 48 y 50 % de la exportación de oro y plata de todo el país, se va sumar el uranio y algún otro mineral importante, que hagamos todo con responsabilidad, que le quede más a nuestra gente”.

“Si hubo corrupción en esta provincia fue porque parte de la justicia fue cómplice”.

Con relación al diálogo con otros sectores, Vidal remarcó: “Los que amen su provincia (se van a acercar). Se hizo una convocatoria a exgobernadores, a exvicegobernadores, legisladores, que fueron autoridades y que representaron a nuestros vecinos en la provincia. Convoqué a las universidades, a las organizaciones, a los argentinos de bien que quieren ver esta provincia salir adelante y a su país, bienvenidos todos.

Además, aprovechó la oportunidad para pedir a la oposición que “actúe”. “Si hubo corrupción de la forma que hubo en este país y en esta provincia fue porque parte de la justicia fue cómplice”.

Vidal afirmó que se habla de un antes y un después: “Creo que hoy quedó reflejado no solamente en el mensaje y en la convocatoria sino en la expresión de la gente al participar en este encuentro. Estoy contento, a seguir trabajando”.

“Arrebatador”

Antes del desfile militar, en un acto interreligioso, el gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, fue protagonista de un mensaje espiritual que resonó entre los presentes.

El apóstol Rodolfo Arnedo, del Consejo Pastoral, recordó una profecía pronunciada en 2013 por el apóstol internacional Rony Chávez, la cual hoy, según afirmaron los referentes religiosos, comienza a cumplirse con la figura de Vidal como el “arrebatador” de la provincia.

Consultado sobre que sintió al ser mencionado, expresó: “Mucha emoción, soy creyente. Dejo las cosas en manos de Dios y le pido a Dios siempre que me ayude a sostener los pies sobre la tierra. No estoy por otra cosa que sea trabajar y sacar a esta provincia adelante que creo que es lo que todos queremos, que la gente pueda vivir mejor y marcar la diferencia no cometiendo los errores del pasado”.

“Le pido a Dios siempre que me ayude a sostener los pies sobre la tierra”.

Por otro lado, el gobernador también fue consultado sobre las próximas Elecciones Legislativas, aseguró: “No estoy pensando en las elecciones”.

“Me levanto muy tempranito, trabajo todo el día, duermo poco y veo cómo están los números si nos alcanza para pagar salarios, para cubrir las necesidades del Estado”, manifestó.

En la oportunidad, el gobernador también aseguró la primera cuota del Sueldo Anual Complementario.

Salida de YPF

En la rueda de prensa, también fue consultado sobre la situación de YPF y adelantó: “Estamos a punto de terminar de resolver la cuestión legal”.

“A YPF le quedaba algo de 135 millones de dólares para invertir por todo lo que es el año 2025, 2026 y casi 2027. Hemos recibido alguna propuesta de otro sector privado, de un grupo de empresarios que estaría superando los 1.200 millones de dólares para los yacimientos que abandona YPF, eso es muy superador y nos va a permitir generar algo de estabilidad distinta a la que no tuvimos tiempo atrás”, destacó.

“A pesar de que los mejores años de producción en la actividad convencional, se los llevaron y nos quedó muy poco, vamos a tener estabilidad. Creo que por primera vez en esta provincia vamos a tener políticas de hidrocarburos y que no vuelva a pasar nunca más esto de que le dan todo a una sola persona o a una sola empresa, ese tipo de negocios es lo que después nos llevan al fracaso y nos dejan el resultado que tenemos en la actualidad. Se fueron, no les importó nada, se llevaron los mejores años de producción, al pueblo no le quedó absolutamente nada y hoy la tenemos que estar remando por las condiciones que acordaron en la cuestión legal hace años atrás. Que de los errores podamos aprender y podamos superarnos por el bien de la sociedad de toda nuestra provincia”, cerró