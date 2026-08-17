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El gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, presidió este lunes el acto oficial por el 176° aniversario del paso a la inmortalidad del General José de San Martín, acompañado por ministros y ministras de su gabinete, autoridades de la empresa estatal Santa Cruz Puede S.A.U. y otros funcionarios provinciales.

La ceremonia tuvo lugar en el predio donde funciona el Polo Industrial de Santa Cruz Puede S.A.U., y permitió rendir homenaje a una de las figuras fundamentales de la historia argentina y latinoamericana, recordando no solamente su gesta libertadora, sino también los principios y valores que marcaron su vida.

Las máximas de San Martín y valores que mantienen vigencia

Durante la ceremonia se recordaron las Máximas que José de San Martín escribió en 1825 para su hija Mercedes Tomasa, una serie de principios que, a más de dos siglos de haber sido escritos, conservan plena vigencia.

Vidal sobre San Martín: “Sus valores, su amor por la Patria y su defensa de la libertad siguen siendo un ejemplo para todos los argentinos”.

Entre ellos aparecen valores esenciales como el amor a la verdad, la confianza y la amistad unidas al respeto, la solidaridad con quienes más necesitan, el respeto por los demás y por lo ajeno y, fundamentalmente, el “amor por la Patria y por la libertad”.

Aquellos consejos que San Martín pensó para la formación de su hija trascendieron el ámbito familiar y se convirtieron con el paso del tiempo en una expresión de su pensamiento y de su concepción de ciudadanía: una sociedad construida desde el respeto, la sensibilidad hacia los demás, la honestidad, la solidaridad y el compromiso con la Patria.

El nombre de San Martín quedó plasmado en Santa Cruz Puede

El homenaje tuvo además un momento significativo en el interior de las instalaciones de Santa Cruz Puede S.A.U.

Finalizado el acto central, el gobernador Claudio Vidal, acompañado por el presidente de la empresa estatal, Gustavo Sivori, encabezó el descubrimiento de una placa mediante la cual una de las salas de reuniones del Polo Industrial pasó a llevar el nombre del General José de San Martín.

La ceremonia tuvo lugar en el predio donde funciona el Polo Industrial de Santa Cruz Puede S.A.U. En la foto, Vidal junto a Gustavo Sívori.

a decisión busca mantener presente su legado en un espacio vinculado diariamente al trabajo, la producción y al desarrollo de nuevos proyectos para Santa Cruz.

De esta manera, el Gobierno Provincial conmemoró un nuevo aniversario del fallecimiento del Padre de la Patria recuperando no solo su trascendencia histórica, sino también un conjunto de valores que continúan interpelando al presente: el respeto, la verdad, la solidaridad, el amor por la Patria y la defensa de la libertad.