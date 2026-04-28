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El gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, destacó el esfuerzo de la joven y puso en valor las oportunidades educativas que hoy permiten estudiar en la Universidad de Buenos Aires sin dejar la provincia.

Fue en ese contexto en el que en Río Gallegos se dio a conocer la historia de Yanina Guzmán, cuyo aprendizaje se construye paso a paso. Egresó del nivel secundario con promedio 10, tras completar toda su trayectoria educativa en la provincia, desde el Jardín N° 35 “Talenke Amel” hasta el Instituto de Educación Austro.

“Una historia de esfuerzo, compromiso y dedicación que merece ser destacada“, expresó el gobernador Claudio Vidal al recibirla en su despacho de la Casa de Gobierno de Santa Cruz. Yanina ya comenzó a transitar su formación universitaria en Odontología a través del CBC (Ciclo Básico Común) de la UBA (Universidad de Buenos Aires), que hoy puede cursarse en la provincia de Santa Cruz.

“Esta posibilidad permite que muchos jóvenes puedan iniciar una carrera universitaria sin tener que irse de Santa Cruz“, subrayó el gobernador Vidal, en referencia al acuerdo con la Legislatura provincial que amplía el acceso a la educación superior, precisamente a la realización del CBC.

El informe del secundario con todas las notas en 10.

Acompañamiento

Durante el encuentro, el mandatario también destacó el rol de la familia en el recorrido de la joven. “Detrás de cada historia como la de Yanina hay una familia que está, que sostiene y que empuja para adelante“, afirmó.

El gobernador entregó a Yanina una notebook como reconocimiento simbólico a su desempeño académico. No es la primera vez que su esfuerzo es distinguido: en 2018 ya había sido reconocida por su promedio.

“Hoy me toca hacerlo como gobernador y entregarle una notebook como un reconocimiento a su esfuerzo y dedicación“, señaló Claudio Vidal.

Mensaje y rumbo

El caso de Yanina fue presentado como ejemplo de lo que puede lograrse cuando confluyen compromiso personal y políticas públicas.

“Estas son las historias que nos marcan el rumbo. Las que nos recuerdan que cuando hay esfuerzo y oportunidades, el futuro empieza a construirse en Santa Cruz”, concluyó el mandatario provincial.