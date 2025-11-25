Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El gobernador Claudio Vidal se encuentra en el obrador de las represas sobre el río Santa Cruz manteniendo una mesa de trabajo con una comitiva de alto directivos de las empresas China Energy Engineering Gropu (CEEG) y de China Gezhouba Group First Engineering Co.

Vidal viajó acompañado del jefe de Gabinete Daniel Alvarez, el ministro de Energía y Minería Jaime Alvarez y el de Trabajo, Exequiel Verbez. También se encuentran los intendentes de Puerto San Julián, Daniel Gardonio; de Piedra Buena, Analía Farías y de Puerto Santa Cruz, Juan Manuel Borquez.

La presencia en el lugar, la dio a conocer el propio gobernador en sus redes sociales, con dos breves videos sobre su llegada al obrador y el inicio de la reunión.

Por parte de las empresas chinas, según pudo confirmar La Opinión Austral, se encuentran: Li Guojian, presidente de China Gezhouba Group First Engineering Co., Ltd., CEEC; Ni Zhen, gerente general de China Energy Engineering Group CEEG; Chen Jing, gerente general del Departamento de Gestión de la Producción de CEEG; Qiao Xubin, gerente general, China Energy Internacional Group Company, CEEG; Yu Xiong, gerente general del Departamento de Gestión de la Producción, China Energy Internacional Group Company, CEEG; Chen Gang gerente general, China Gezhouba Group Company, CGGC; Zhang Jun, gerente general, China Gezhouba Group International Engineering Co., Ltd., CEEC y Wang Mingyi, director de Proyecto, Aprovechamientos Hidroeléctricos del Río Santa Cruz.

El gobernador llegó minutos antes de las 13 horas al obrador de las Represas y fue recibido por el presidente de China Gezhouba Gropu First Engineering Co, Li Guojian.

Visita anticipada

Ya en una entrevista con LU12 AM680, el ministro de Energía Jaime Alvarez, el mes pasado, anticipó el encuentro que se desarrolla este martes. En aquella ocasión recordó que el envío de 1.600 telegramas a los trabajadores “para ver la disponibilidad de los mismos” y las distintas licitaciones que la UTE lanzó para la adquisición de insumos, como así también la preparación de los campamentos, que deben realizarse con anticipación a la llegada de los operarios.

Aunque el temario del encuentro no trascendió, La Opinión Austral pudo saber que no se descarta que puedan darse mayores detalles sobre el reinicio de esta obra, trascendental para el futuro energético de Santa Cruz.

Noticia en Desarrollo