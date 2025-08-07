Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Este jueves el gobernador Claudio Vidal encabezó un encuentro para abordar el avance del “Proyecto Sofía“, para exploración y futura extracción de uranio y vanadio en la región. “Esta es una gran oportunidad porque generará las posibilidades de salir adelante”, manifestó el mandatario provincial.

En este sentido, el mandatario provincial se dirigió a los presentes y señaló: “Realmente son momentos muy pero muy difíciles en este país y en la provincia, por lo cual todos sabemos muy bien qué es lo que sucede con respecto al desempleo, a la pobreza, a la difícil situación económica que atravesamos todos en este momento, y la verdad que desde el Gobierno Provincial entendemos que la única forma realmente de poder salir adelante es compartiendo esfuerzos, trabajando, poniéndonos a producir que es lo que tendríamos que haber hecho siempre”.

“Si hacemos un poco de memoria hacia atrás, se sabía que existía este tipo de recursos, pero no existía la decisión política de avanzar en un acuerdo entre el Estado y el sector privado sobre avanzar en la exploración. Además, quiero recalcar que en otros lugares de la provincia también se llevó otro tipo de exploración con otros recursos”, resaltó. El encuentro fue en Casa de Gobierno y estuvo encabezado por el gobernador Vidal. FOTO: LEANDRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL

Asimismo, Claudio Vidal indicó que “quiero pedirles a mis funcionarios, al sector privado que va a ser parte de este hermoso y gran proyecto que realmente tiene que ser en beneficio de todos porque mi provincia tiene que salir adelante por lo que el Estado debe funcionar bien en todas sus áreas y tenemos que tener comunicación” y destacó: “Esta es una gran oportunidad porque generará las posibilidades de salir adelante; vivir mejor como, además, generar empleo; industrias y construir entre todos un futuro digno, por ende, todos tenemos que estar adentro y que no vuelva a suceder lo que sucedió durante muchos años porque quedó bien reflejado lo que pasó con otras actividades productivas”.

“En defensa de la comunidad quiero que esto se cumpla y hoy nos toca a nosotros, en 10 años les tocará a otros pero que esto quede bien reflejado y realmente que sea firme el trabajo con seriedad; responsabilidad y preservando el medio ambiente también para que de acá adelante se lleve a cabo de la misma manera y en beneficio de toda la sociedad”, expresó.

La comunidad originaria que llegó desde Las Heras, junto al gobernador Claudio Vidal. FOTO: LEANDRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL

Finalmente, el gobernador reiteró: “Fueron muchos años de abandono y de decisiones políticas que no se tomaron, hoy la decisión política está y es a favor de la extracción con responsabilidad; de la producción y generación de empleo con responsabilidad. Este es momento de hacerlo entre todos porque somos parte de esto y que las familias que conforman la provincia de Santa Cruz puedan vivir mejor”.

Durante la reunión, estuvieron presentes el ministro de Energía y Minería, Jaime Álvarez; el presidente de Fomicruz S.E, Oscar Vera; el secretario de Estado de Minería, Pedro Tiberi; el secretario de Estado de Cultura, Adriel Ramos y la secretaria de Estado de Igualdad e Integración, Jazmín Macchiavelli.