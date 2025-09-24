Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El gobernador Claudio Vidal se refirió al conflicto con el Poder Judicial luego del avance en el tratamiento de las ternas para cubrir los cuatro lugares el Tribunal Superior de Justicia tras la reforma de la ley que estableció que ahora son 9 y no 5 sus integrantes. En la previa a la sesión extraordinaria y secreta que se hará este jueves a las 09:00, el mandatario cargó con dureza contra la oposición.

“Tengo tanto para decir”, comenzó Vidal cuando se le preguntó por el amparo del Dr. Marcelo Bersanelli y expresó: “El nombramiento de Fernando Basanta, todos sabíamos que no era idóneo, que no reunía las condiciones y, sin embargo, es vocal del Tribunal Superior de Justicia de la provincia de Santa Cruz, más irregular que eso, no hay”, sentenció.

Vidal habló en el marco de un acto de anuncios y entregas de elementos deportivos. (Foto: José Silva/La Opinión Austral).

Luego, el gobernador expresó que “lamentablemente la provincia siempre estuvo condicionada por la política dentro del Poder Judicial, y como verán, a nosotros muchas veces no nos dejan trabajar, no nos dejan gobernar, ahora, tienen que saber que nosotros vamos a seguir adelante, que no vamos a bajar los brazos”.

Juez Civil, Marcelo Bersanelli, el magistrado que dio viabilidad al amparo del gremio de Judiciales.

Vidal manifestó que conocen la división de poderes y subrayó: “No puede ser que el Poder Judicial quiera ordenar al Poder Legislativo de no sesionar, no cumplir con sus funciones, la verdad que esto sólo puede pasar en la provincia de Santa Cruz”, dijo al tiempo que manifestó que es muy peligroso el precedente: “¿Qué quiere decir esto? Que todo el Poder Judicial, acumulando el poder, pasando por encima del Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo, me parece que están completamente confundidos, cada uno tiene bien identificado los roles”.

La tapa de La Opinión Austral de este miércoles 24 de septiembre.

Más adelante, subrayó: “Este tipo de cosas son en contra de la democracia, la misma democracia que tanto ha costado recuperar y defender en nuestro país” y hasta mencionó a la oposición a nivel nacional cuando “critican a la justicia nacional pero acá, con la justicia hicieron dulce leche, siempre hicieron lo que quisieron” pero “este gobierno no lo va a permitir y si tenemos que convocar a la sociedad, a las distintas instituciones a que nos acompañen en un reclamo justo y en beneficio del pueblo de Santa Cruz, sepan ustedes señores magistrados que nosotros lo vamos a hacer, manteniendo la paz social, siempre con respeto, pero si nos tenemos que movilizar y reclamar, lo vamos a hacer“.

“Critican a la justicia nacional pero acá, con la justicia, hicieron dulce leche”. Claudio Vidal.

Finalmente, consultado por La Opinión Austral respecto a si, en caso de declararse inconstitucional le ley iría a la Corte Suprema, respondió: “Nosotros vamos a agotar todas las vías legales que tengamos que agotar” y aseguró: “Hay varios temas de Santa Cruz que están en la Corte Suprema de Justicia, saben por qué lo digo y me voy a preocupar que las cosas se empiecen a resolver”, concluyó.