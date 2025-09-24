Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La presidencia de la Cámara de Diputados de Santa Cruz -a cargo del vicegobernador Fabián Leguizamón– informó que se convocó para este jueves a las 09:00 a una sesión extraordinaria secreta, con el fin de tratar los pliegos de las 4 ternas enviadas por el Poder Ejecutivo, designando a los 4 magistrados en el Tribunal Superior de Justicia tras el cambio de la ley.

La convocatoria para este jueves.

La decisión, pedida por el bloque de “Por Santa Cruz”, se toma en medio de denuncias penales presentadas por el bloque de Unión por la Patria y por el secretario general de la Asociación Gremial Judiciales Provinciales, Franco Mascheroni, por no cumplir el amparo del juez Marcelo Bersanelli, que pidió a la legislatura no tratar las ternas por 10 días, hasta que se resuelva la situación de fondo, es decir, si la ley por la que la cantidad de vocales del TSJ pasó de 5 a 9 es constitucional o no.

NOTICIA EN DESARROLLO