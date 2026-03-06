Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Organizado de manera conjunta por la Cámara de la Flota Amarilla de Chubut (CAFACH) y la Cámara Argentina Patagónica de Industrias Pesqueras (CAPIP) se desarrolla en Rawson una nueva edición del Foro PescAr.

Contó con la presencia del Gobernador de Chubut, el Intendente de Puerto Madryn, funcionarios nacionales y provinciales, cámaras empresarias, analistas políticos y económicos, referentes sectoriales y especialistas de diferentes regiones, entre ellos el coordinador general de la Unidad Ejecutora Portuaria de Santa Cruz (UNESPOSC), Walter Uribe, las administradoras de los puertos de Puerto Deseado y Caleta Paula, Verónica Serra e Isabel Vázquez Boght, respectivamente; el secretario de Estado de Pesca y Acuicultura, Sergio Klimenko; y el subsecretario de Coordinación Pesquera, David Noriega.

“Participar en este tipo de encuentros es fundamental para Santa Cruz porque nos permite intercambiar miradas con los distintos actores del sector, conocer de primera mano la situación actual de la actividad y avanzar en criterios comunes que fortalezcan el desarrollo de la pesca y de nuestros puertos provinciales“.

Desde el Gobierno Provincial se informó que “continúan acompañando estas instancias que permiten consolidar el trabajo conjunto con el sector, promover el desarrollo de la actividad y fortalecer el rol estratégico que la pesca tiene para la economía santacruceña, en línea con la política productiva impulsada por el gobernador Claudio Vidal“.

Raúl “Tato” Cereseto, representante de CAFACH entrevistado por Canal 12.

El empresario pesquero Raúl “Tato” Cereseto, representante de la Cámara de Armadores de Pesqueros y Congeladores de Argentina (CAFACH), destacó la masiva participación en l foro, un encuentro que reúne a distintos actores de la industria para debatir sobre la actualidad y el futuro de la actividad.

En diálogo con Canal 12 de Comodoro Rivadavia, valoró la gran convocatoria y aseguró que las expectativas fueron superadas, pese a algunas dificultades organizativas en los días previos.

“Había una cantidad de gente impresionante. Teníamos buenas expectativas, pero fue un poco tormentosa la organización de las últimas semanas por el ritmo de disrupciones que veníamos teniendo”, explicó.

Sin embargo, aseguró que la respuesta del sector fue contundente: “Cuando vos te encontrás con la sala llena y con la muestra comercial explotada de gente, te das cuenta de que el esfuerzo valió la pena”.