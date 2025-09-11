Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El interventor de YCRT, Pablo Gordillo Arriagada, habló con “El Que Calla Otorga“ y confirmó el pago para los trabajadores mineros.

En declaraciones a la radio de la cuenca, el funcionario dijo que “este jueves estaríamos recibiendo los fondos y destrabando la situación lo antes posible“.

“No tuvo nada que ver con el cambio de figura. Aún no la tenemos en marcha”, agregó Gordillo Arriagada.

Según explicó, el atraso en los pagos se debió a que el expediente pasó por el área de Capital Humano, “algo que no teníamos y que nunca nos habían notificado. Dos días estuvo ahí”, contó.

La situación terminó por resolverse en Economía y los fondos estarán disponibles este jueves 11, para proceder con la liquidación correspondiente.

Por otro lado, en referencia al trabajo de la empresa, marcó que “en ningún momento hablamos de parar la producción“. Además, dijo que les pidieron “alrededor de mil toneladas para realizar un estudio técnico en el exterior”.

En tanto, con respecto al envío del primer buque con carbón con 30 mil toneladas, que tendrá como destino Brasil, dijo que mantuvieron reuniones en ese sentido para tener todo listo. “Tenemos prevista fecha de carga, que se abre entre el 14 y el 18 de septiembre, para concretar el proceso de carga, si no hay mal clima ni retrasos”.