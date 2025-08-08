Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La Dirección Nacional de Coordinación y Fiscalización Pesquera ha aprobado una nueva prospección de langostino en la Zona de Veda Permanente de Juveniles de Merluza (ZVPJM), con participación de buques y observadores del INIDEP, enmarcada en las normativas vigentes para garantizar la sustentabilidad del recurso. La misma comenzará este sábado 9 de agosto y hasta el 12 inclusive.

La reciente decisión de la Dirección Nacional de Coordinación y Fiscalización Pesquera de autorizar una prospección de cuatro días en la Subárea 4 responde a un proceso regulado y respaldado por las normativas vigentes. La medida se enmarca en lo dispuesto por el Consejo Federal Pesquero (CFP), a través del Acta CFP Nro. 20/2025, que confiere a la autoridad de aplicación la facultad de realizar prospecciones en la ZVPJM.

El objetivo principal de estas operaciones es evaluar, mediante protocolos y límites estrictos, la factibilidad biológica y técnica para la posible apertura a la pesca comercial de langostino (Pleoticus muelleri). La participación del INIDEP, con observadores a bordo de los buques, garantiza que las actividades se lleven a cabo en estricto cumplimiento de las recomendaciones científicas y normativas vigentes.

Con cuatro buques se volverá a prospectar la subárea 4 en la Zona de Veda, para la pesca de langostino.

Volver a prospectar para encontrar el recurso

Las Subáreas 4 y 5 ya habían sido habilitadas previamente para realizar prospecciones a finales de junio, pero condiciones climáticas adversas en la zona, la coyuntura gremial del sector pesquero y la escasez de langostino encontrado, llevaron a la suspensión de esas operaciones.

Ahora, la decisión de volver a prospectar la Subárea 4 en agosto, refleja la voluntad de las autoridades de evaluar de manera objetiva y científica el potencial de la zona, siempre en el marco de la sustentabilidad y la protección del recurso.

La campaña, que se desarrollará entre las latitudes 42° S y 43° S, y las longitudes 61° W y 62° W, busca complementar la información necesaria para tomar decisiones informadas sobre la posible apertura a la pesca del langostino en esta área específica.

Participación y Protocolos

La prospección contará con la participación de cuatro buques especializados: ARBUMASA XIX, ARGENOVA XXV, MAR AUSTRAL I y JUEVES SANTO, todos con observadores del INIDEP a bordo. La actividad comenzará a las 00:00 horas del sábado 9 de agosto, permitiendo el ingreso al área y el inicio de las operaciones desde las 07:00 del mismo día.

El operativo tendrá una duración efectiva de cuatro días y se ajustará estrictamente a los protocolos técnicos elaborados por el INIDEP, que establecen límites de captura y otros parámetros para garantizar la protección del recurso juvenil y la sustentabilidad del ecosistema acuático.

Perspectivas de la zafra

La prospección permitirá obtener datos científicos precisos para evaluar si la Subárea 4 puede incorporarse a la pesca comercial de langostino en el futuro cercano. Pero además la correcta ejecución de la prospección y la evaluación de sus resultados serán clave para garantizar que la extracción sea sustentable, evitando impactos negativos sobre las poblaciones juveniles de merluza y otros recursos asociados.

Hasta el momento hay cuatro subáreas habilitadas en la Zona de Veda. Todas con buena captura y un nivel de bycatch aceptable. Por el momento a la zafra le quedan unos 50 días con suerte, luego de haberse perdido más de 40 por el conflicto gremial.