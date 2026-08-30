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Fabricio de “El Calafate”

Fabricio Santa Cruz.

El empresario Fabricio Santa Cruz enarbola con orgullo la bandera de que su abuelo materno fue el primer radiotelegrafista de la Policía en la Patagonia. Se “adquerenció” (SIC) en El Calafate hace tiempo y sueña con ser intendente en 2027. Se define como referente de La Libertad Avanza (junto a Jairo Guzmán) y promete una administración transparente de los recursos públicos. Así lo reveló en la charla por IG que tuvo con Valentina Velazco (@valentinavelazzco), la referente de los jóvenes libertarios en El Calafate. Ya tiene listo el equipaje: el miércoles 2 participará en la Capital Federal de Urban Cities, el Primer Congreso Federal de Ciudades Inteligentes. Piensa en el futuro, pero no se olvida cuando el intendente Belloni le mandó inspecciones exhaustivas (¿quería clausurarlo?) a su restaurante Enclave, frente al muelle de Punta Soberana.

Juntos a la par

Mientras “Leo” Roquel celebra su liderazgo en la UCR de Santa Cruz, ahora le sumó un aliado. Se trata del diputado Piero Boffi. Esta semana se reunieron y hay promesas de trabajar juntos. En el futuro, ¿se acercarán a LLA? ¿O la UCR irá por su lado? Mientras tanto, por ahora, en el PJ los candidatos sólo se sacan fotos.

Piero Boffi

“Leo” Roquel.

Con las semillas en la mano

En el primer piso de las oficinas de Santa Cruz Puede SAU, el gobernador Claudio Vidal demostró ante un grupo de empresarios lo que sabe sobre las semillas. Les mostró la cosecha propia de la provincia en las muestras de las cinco bolsas blancas con diferentes granos y cultivo agrícola, identificadas con un cartel de madera individual: avena, cebada, trigo, maíz y arveja. Metió la mano derecha y pudo identificar qué era cada una, hasta que advirtió que en la primera bolsa había granos de avena, no de trigo, como decía la “maderita” identificatoria. El mismo las cambió y las puso en su lugar: la avena es avena y el trigo es trigo.

Vidal en su visita a Santa Cruz Puede SAU.

De gomas pinchadas a la falta de rodillos

Más vecinos se mostraron indignados, sobre todo los que circulan por las calles inundadas y en las que se ha levantado la carpeta asfáltica. Una vez que “el agua se va”, quedan los hierros levantados como picos y producen las pinchaduras de los neumáticos. Al parecer, habría sólo tres rodillos (¿y sólo uno de ellos “operati‑ vo”?) y no los han hecho rodar…

A votar, mi amor

“Si vas a votar, tenés el día libre”. Y muchos cumplieron a rajatablas la oferta. En las elecciones de la CSS, que ganó ‑en ambas categorías‑ la lista Nº 4 “Celeste y Blanca: Gestión y Trabajo”, muchos de los afiliados tuvieron doble celebración. Para muchos de los trámites previstos para la tarde del viernes 28 no tuvieron atención personalizada.

Las elecciones de vocales fueron este viernes 28.

¡A los caños!

Un edificio público vive momentos acuciantes. Mientras esperan que se resuelva una licitación para el recambio de los caños de la calefacción, La Opinión Austral pudo saber que una pérdida de agua generó que la empresa contratada para dar el servicio de mantenimiento (¿ahora “se borró” hasta de la nueva licitación?) detectó que los caños instalados no son los que corresponden: hace algunos años colocaron la cañería equivocada: para que “fluya” el vapor, pero lo que circula es agua. ¿Quién controló la aprobación de obra? De ahí el deterioro. El recambio es más que necesario porque también afectó a instalaciones eléctricas, con el consecuente peligro que eso significa. Será justicia.

De “¡tres empanadas!” a “¡tres lamparitas!”

Un grupo de vecinos inició la recolección de firmas para que la empresa pública coloque “tres lamparitas” (SIC). La oscuridad los puso en alerta. Al final, hubo llamados a altos ejecutivos, quienes se comprometieron a solucionar el problema. En una de las calles del barrio Jardín hace varios meses que esperan que llegue el camión y la escalera “hidro”. Algunos de los afectados se ofrecieron a comprar ellos mismos las luces. ¿Oficialmente les respondieron que hasta que no se inauguren las luminarias, no llegará el cambio? Según pudo saber La Opinión Austral, son optimistas: estiman que en las próximas horas se solucionará el inconveniente y no sería necesario ningún acto.

¿”Traición” en zona norte?

Un importante dirigente está armando las posibles listas de candidatos del Partido Justicialista de la zona norte provincial, para las elecciones generales de 2027. Ya estaría realizando llamados y consultas en diferentes localidades. Lo llamativo es que es alguien que jugó fuerte para otro bando en 2023. La política, el arte de lo posible.

Crítica va, crítica viene

Esta semana el gobernador Claudio Vidal anunció la entrega de 40 mil pares de zapatillas de un total de 90 mil, destinadas a los estudiantes de Santa Cruz. El tema generó polémica y no faltaron las críticas de una parte de la oposición. Sin embargo, nuevamente quienes salieron a cuestionar la medida fueron desde la Cámara de Comercio de Río Gallegos y la Federación Económica de Santa Cruz, quienes criticaron que no se hayan comprado en los comercios de la provincia. Ya habían levantado la voz por la “competencia desleal” de los diferentes negocios en la SAU. En Alcorta ya se preguntan: “¿Por qué no arman un partido y se presentan a elecciones?”.

Zapatillas escolares

Otra cumbre libertaria en Río Gallegos

Antes de la llegada del papa León XIV a Argentina, Río Gallegos será otra vez protagonista: La Opinión Austral confirmó que La Libertad Avanza organizará el Congreso Provincial de la Juventud. Asistirán todos los referentes locales de Santa Cruz y nacionales. El 31 de octubre, día de Halloween, será la cita. ¿Habrá disfraces?

¿Se viene otro sindicato?

Como si no hubiera temas para hablar, parece que en Santa Cruz desembarcaría un nuevo sindicato de una importante, por no decir una de las más poderosas, actividades económicas de la provincia. Habrá que ver qué pasa con esta iniciativa y qué eco tiene en los trabajadores. ¿Se va a armar lío?

¡A apurarse!

Ezequiel Verbes y Belén Elmiger, ministros.

La semana pasada contábamos, en esta misma sección de #El Ombligo de LOA, que los ministros Belén Elmiger y Ezequiel Verbes estarían trabajando en armar un nuevo partido. Las elecciones de 2027 están a la vuelta de la esquina y muchos empezaron a preguntarse si les dan los tiempos legales para armarlo. La otra alternativa sería “alquilar” un partido provincial, algo que ya han hecho otros en el pasado. ¿Otra opción podría ser usar un sello nacional?