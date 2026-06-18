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Bomberos de Puerto Deseado rescataron este miércoles a un gatito que había quedado atrapado en un sector de difícil acceso. El operativo se llevó adelante durante la tarde en una vivienda ubicada sobre la calle Dr. Fernández al 680.

La intervención comenzó a las 16:50, tras un requerimiento de la División Cuartel 22°. Hasta el lugar acudió personal de la División Cuartel 4° a bordo de la unidad de rescate Móvil 627, bajo la supervisión de las jefaturas de ambas dependencias.

Al llegar, los efectivos constataron que el animal se encontraba inmovilizado en un espacio reducido entre un tanque de reserva de agua y un muro perimetral, sin posibilidades de salir por sus propios medios.

A través de una maniobra manual, los rescatistas lograron liberarlo y trasladarlo ileso hasta la parte superior de la estructura, donde quedó fuera de peligro.

Una vez garantizada su seguridad y descartada cualquier situación de riesgo, la dotación regresó al cuartel a las 17:30, sin registrar incidentes.