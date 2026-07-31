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La comunidad de Puerto Deseado continúa acompañando con oraciones y buenos deseos la pronta recuperación de Pablo “Papu” Bonina, el adolescente de 17 años que hace poco más de dos meses recibió un trasplante de médula ósea.

El jugador de Ferro de Puerto Deseado fue diagnosticado con leucemia en 2025. Estuvo en tratamiento en la Clínica del Valle en Comodoro Rivadavia, Chubut y posteriormente en el Sanatorio Sagrado Corazón en Ciudad de Buenos Aires.

En busca del donante

En primera instancia, el donante de médula ósea iba a ser Ulises, su hermano menor, pero al haber recibido varias transfusiones, era probable que el organismo de Pablo rechazase las células. En este marco, ingresó a la lista de espera, así apareció una donante de Brasil, pero tras no poderse concretar la donación, la búsqueda continuó y se confirmó un donante 100% compatible de Alemania.

“Fue lo más lindo, la alegría no se puede explicar”, manifestó Carol Salcedo, la mamá de Pablo, a La Opinión Austral, tras confirmarse el donante.

“El trasplante se realizó esta mañana cerca del mediodía, fue rapidísimo. Tanta fue la espera… nervios, emociones, fue todo lo que necesitábamos, lo que estábamos esperando y como le decía a mi hijo en el ratito en el que estuvimos solos es a lo que nosotros fuimos, gracias a Dios, ya está”, contó aliviada a este medio horas después del trasplante que se efectuó el 15 de mayo.

Luego del trasplante, comenzó la fase de recuperación que el joven deseadense aún se encuentra transitando.

Hace ya una semana, su familia dio a conocer un pedido de cadena de oración por el adolescente que sigue internado en Ciudad de Buenos Aires. En este contexto, La Opinión Austral se comunicó este viernes con la mamá de “Papu”, quien pidió a la comunidad continuar acompañando con la oración al tiempo que afirmó “sabemos que va a salir adelante”.