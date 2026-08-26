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Desconocidos ingresaron a la capilla Don Bosco de la localidad de Puerto Deseado, generaron destrozos y se llevaron alimentos y juguetes que iban a ser entregados este fin de semana en el festejo del Día del Niño.

“En vísperas de festejar el cumpleaños de la capilla que es el próximo sábado, todo a pulmón, venía de traer unas donaciones que me dieron para hacer una torta y cuando entro, me doy cuenta de que algo raro sucedió. Las puertas del depósito estaban forzadas, todos los comestibles que estabamos juntando para la fiesta, no estaban. Voy por la puerta de emergencia y me doy cuenta que está todo roto, también la puerta del depósito, donde tenemos otras cosas de mucho valor, inclusive los juegos de la murga”, manifestó Daniel Lugo, más conocido como “Yacaré”, a medios locales.

Sobre el hecho, que ocurrió en la madrugada del martes 25 de agosto, el diácono reconoció: “Me agarró una gran angustia”.

“Un sacerdote siempre me decía: ‘Yacaré, cuando suceden estas cosas es porque van por buen camino, lo único que tenés que hacer es levantarte y seguir’. Son palabras bonitas, pero hay que transitar el mal trago”, manifestó y agregó que “las personas que lo hicieron, se equivocaron, como yo también me equivoco. Lo único que me queda es rezar por ellos y saber que mañana empieza otro día, damos vuelta la página y seguimos”.

Nueva colecta

“Cada sábado funciona el oratorio y no solamente contiene niños, niñas y adolescentes, sino también adultos mayores que quizás están pasando un momento económico dificil y acá se brinda el chocolate con todo el amor de todas las personas que están a disposición y a beneficio de todos, hacen tortas fritas, hay facturas para compartir. Ahora no tenemos absolutamente nada”, señaló Mariana Álvarez, integrante de la comunidad.

En este contexto, manifestó: “Todo lo que puedan donar va a ser bienvenido y todo llega a las manos de las personas que asisten a las actividades”.

“Se llevaron todos juguetes, creo que quedaron dos, una pelota quedó en el pasillo y un juguete que quedó tirado, pero el resto se los llevaron todo”, indicó sobre los juguetes que se habían reunido para entregarles a niños y niñas en su día.

En diálogo con La Opinión Austral, “Yacaré”, precisó que se llevaron casi 30 kilos de harina, casi 40 kilos de azúcar, chocolate para los chicos, 10 bolsas de caramelos, dos bolsas de consorcio con juguetes nuevos y elementos de limpieza.

Cabe mencionar que las donaciones pueden acercarse a la Iglesia Nuestra Señora de la Guardia, sobre calle 12 de Octubre.