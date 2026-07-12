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Personal del Distrito Vial Puerto Deseado de la Administración General de Vialidad Provincial llevó adelante tareas de auxilio a un camión que se encontraba encajado sobre la Ruta Provincial 85, en cercanías de la Estancia 8 de Julio.

El operativo se realizó utilizando una motoniveladora Caterpillar del distrito, permitiendo liberar el vehículo y restablecer la transitabilidad en el sector.

Estas acciones forman parte del trabajo permanente que desarrolla la Administración General de Vialidad Provincial para asistir a los usuarios de la red vial, especialmente durante la temporada invernal, garantizando una respuesta rápida ante situaciones que puedan afectar la circulación.

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