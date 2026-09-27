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Dos vehículos, uno blanco y otro gris, estuvieron involucrados en un accidente de tránsito ocurrido el viernes a horas de la mañana en la zona baja de la localidad de Puerto Deseado.

El hecho se registró en la intersección de las calles Ameghino y Mariano Moreno. Tras recibir el aviso, efectivos de las fuerzas de seguridad y agentes de Tránsito Municipal acudieron al lugar para realizar las primeras actuaciones y tareas preventivas.

También se hizo presente personal de Bomberos, que permaneció en el sector de manera preventiva para colaborar ante cualquier eventualidad.

Como consecuencia del siniestro, ambos rodados sufrieron daños materiales. Además, desde Deseado al Instante dieron a conocer que, afortunadamente, no se registraron personas heridas.