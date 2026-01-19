Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La tarde de este domingo, cuando los bomberos de la División Cuartel 4° de Puerto Deseado finalizaban un operativo en el Cañadón El Paraguayo, fueron interceptados por una vecina que alertó sobre la presencia de una cría de lobo marino desorientada y lejos de la costa.

De inmediato, el personal puso a resguardo al ejemplar y lo trasladó en la unidad de rescate hasta la zona costera. Allí fue entregado al equipo de Darwin Expediciones, que asumió su cuidado y posterior reubicación en la lobería, a fin de garantizar su bienestar.

Hallaron una cría de lobo marino desorientada y lograron su rescate.

“Final feliz para un pequeño lobito marino (…) ¡Orgullosos de nuestro personal que, con vocación y compromiso, protege tanto a la comunidad como a nuestra fauna autóctona!”, expresaron desde la Superintendencia de Bomberos.