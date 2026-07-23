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Hace poco más de dos meses, Pablo “Papu” Bonina, de 17 años, recibió un trasplante de médula ósea.

El jugador de Ferro de Puerto Deseado fue diagnosticado con leucemia en 2025. Estuvo en tratamiento en la Clínica del Valle en Comodoro Rivadavia, Chubut y posteriormente en el Sanatorio Sagrado Corazón en Ciudad de Buenos Aires.

Primero, surgió una donante de Brasil, pero tras no poderse concretar la donación, la búsqueda continuó y se confirmó el donante de Alemania. El trasplante se realizó el pasado 15 de mayo.

Este jueves, su familia dio a conocer un pedido de cadena de oración por el adolescente que se encuentra internado en Buenos Aires.

Desde el Instituto María Auxiliadora convocaron a la comunidad a encender una vela y hacer una oración a las 21:00 “para que nuestra fuerza y amor lleguen a él y su familia”.