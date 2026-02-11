Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

A 168 años de la primera de 18 apariciones de la virgen en la gruta de Massabielle, al occidente de Lourdes en Francia, a Bernardita Soubirous, este 11 de febrero hubo peregrinaciones, misas y visitas a santuarios y grutas alrededor del mundo.

En el marco de la fecha, en la gruta de Lourdes en la ciudad santacruceña de Puerto Deseado se realizaron bendiciones tanto por la mañana como por la tarde. La celebración central tendrá lugar este domingo bajo el lema “Con María nuestra madre, seamos sembradores de paz en el camino de nuestra vida”.

​”Es una fiesta para nuestra localidad, es un santuario que tiene muchos años y en los últimos años ha trabajado mucho el padre Patrick y Rosendo y Kela, el matrimonio que estaba a cargo de la gruta. Ellos lograron ponerlo en valor”, contó Nélida Arreguez, actual encargada de la gruta, a La Opinión Austral.

Se espera la visita de aproximadamente 400 personas a la gruta de Lourdes.

A 79 años de la primera peregrinación, está previsto que este domingo a las 07:00, los peregrinos se reúnan con el sacerdote en la Capilla San Cayetano. Después, “los bikers saldrán a las 09:00 desde la calle Zar y Río Gallegos. También hay peregrinos que vienen desde otras localidades como Pico Truncado, desde donde viene un colectivo, se van sumando para encontrarnos todos en la misa de las 11:00″, señaló.

Además, desde la parroquia saldrá un micro a las 10:00, con regreso a las 12:30, y a las 16:30.

“A partir de las 09:00 habrá rosario, después nos reunimos todos y comenzamos el rosario en la entrada de la gruta, entre misas, seguimos orando por todos los enfermos. Especialmente en esta advocación que es una mamá que recibe y consuela a sus hijos que están enfermos“, manifestó Arreguez.

“Es una gracia poder acompañar a cada peregrino en este tiempo”. NÉLIDA ARREGUEZ, ENCARGADA DE LA GRUTA DE LOURDES

Las misas, previstas para las 11:00 y 15:00, serán celebradas por los sacerdotes de la congregación salesiana Santiago Negrotti Briguildo De Deus Natalino Freitas y Manuel José Fernández.

Arreguez estima que para este domingo cerca de 400 personas se acercarán a la gruta. “La comunidad lo vive con mucha alegría y con mucho entusiasmo, especialmente pidiéndole y agradeciéndole a nuestra madre. Durante todo este tiempo muchos peregrinos se acercaron a la gruta para agradecer y pedir por sus enfermos, por las personas que en este momento no la están pasando bien”.

Este miércoles, al menos un centenar visitó la gruta. “Es una gracia poder acompañar a cada peregrino en este tiempo”, señaló.

Cerrando, destacó que a 168 años de la aparición de la virgen a Bernardita “como signo de esperanza, sanación y oración, hoy sigue esa fuerza y ese amor de María hacia sus hijos en cada momento y en cada lugar, especialmente en este lugar, este santuario tan especial que es el de Lourdes”.