En la Gruta de Lourdes, ubicada en el Cañadón de las Bandurrias, a 15 kilómetros de Puerto Deseado, recientemente se realizaron tareas de mantenimiento.

Nelly Arrenguez, encargada de la gruta, comentó: “Gracias a Dios y a todos los peregrinos que también aportan, pudimos renovar alguna cartelería que con el tiempo y por estar a la intemperie estaban caídas”.

Además, se realizaron trabajos para que la pequeña cascada de agua funcione correctamente.

Este 11 de febrero se celebra la advocación conmemorando las 18 apariciones de la Virgen María a Santa Bernardita Soubirous en la gruta de Massabielle, Francia, en 1858.

“Como cae miércoles, lo vamos a recordar con misa, vamos a celebrarla el domingo 15 de febrero a las 11:00 y a las 15:00”, mencionó sobre la jornada.